Közelebb került a háborúhoz Irán és Amerika

Az Irán és Amerika közötti feszültség új szintre lépett, miután az amerikai hadsereg lelőtt egy drónt az Arab-tengeren. A térségben zajló események ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerültek.

Irán és az Egyesült Államok között egyre nő a konfliktus (A képen Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője)Fotó: - / KHAMENEI.IR

Irán és az Egyesült Államok a háború felé sodródhat

A Reuters egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva számolt be arról, hogy az amerikai hadsereg lelőtt egy iráni drónt, amely az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozóhoz közeledett az Arab-tengeren. A jelentések szerint a Shahed–139-es típusú drón a hadihajó irányába repült, amikor egy amerikai F–35-ös vadászgép megsemmisítette. Az esetről a Lenta is beszámolt.

Elnöki fenyegetések és kölcsönös üzenetek

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette az iráni vezetést. Erre azt követően került sor, hogy Ali Hamenei ajatollah kijelentette: egy amerikai támadás régiós háborúhoz vezetne. Trump szerint az amerikai haderő készen áll annak kiderítésére, hogy Hamenei állítása helytálló-e.

Donald Trump szerint tárgyalni kell Iránnal

Fotó: AFP

Katonai mozgósítás és hadihajók a térségben

A feszültség a két ország között tovább nőtt, amikor Trump mozgósította az amerikai hadsereget. Bár az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy tárgyalni kell Iránnal, az Egyesült Államok közben újabb hadihajókat vezényelt a Közel-Keletre. A Pentagon közlése szerint a hadsereg készen áll bármilyen elnöki döntés végrehajtására.

Az Irán és Amerika közötti helyzetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi, miközben az irániak és az amerikai vezetés részéről is kemény üzenetek hangzanak el. A drónincidens újabb jele annak, hogy a feszültség a két ország között továbbra sem csillapodik.