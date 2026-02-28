Irán megtorló csapásokat indított, civil áldozat is van

Az iráni erők szerint csapást mértek egy amerikai haditengerészeti bázisra Bahreinben, miközben Irán a régióban megtorló csapásokat indított az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított „hatalmas” és folyamatos támadásra válaszul – közli a BBC.

2026. február 28-án egy becsapódó lövedék robban fel a víz felett Haifa öblében, az izraeli északi partváros közelében. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, mire válaszul Irán megtorlásba kezdett. Fotó: JALAA MAREY / AFP

Hatalmas fekete füstfelhők látszottak emelkedni az amerikai haditengerészet ötödik flottájának bahreini parancsnoksága közelében. A kár mértékét nem ismerik, az Egyesült Államok nem közölt információt a történtekről.

Az iráni Forradalmi Gárda egy nyilatkozatban közölte, hogy megindította a „Truthful Promise 4” nevű megtorló műveletet, amelynek célpontjai az Egyesült Államok eszközei a régióban.

A régió egyéb részeit, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart és Kuvaitot szintén robbanások rázták meg. Dohában a katari védelmi minisztérium közölte, hogy több rakétát is elfogott, amelyek nyilvánvalóan az al-Udeid légibázist, a régió legnagyobb amerikai katonai bázisát célozták meg.

Az Egyesült Arab Emírségekben a rakéták törmelékei egy lakóövezetre hullottak Abu Dhabiban, egy civil halálát okozva.

Az amerikai légierő az Egyesült Arab Emírségek légierőjével együtt az Abu Dhabitól délre fekvő Al Dhafra légibázisról működik.

Iran launches retaliatory strikes at targets across Middle East https://t.co/WHE2xuhOzR — BBC News (World) (@BBCWorld) February 28, 2026

Izrael megtámadta Iránt

Izrael megelőző csapást hajtott végre Irán ellen – jelentette be Izrael védelmi minisztere. Teheránban robbanásokat jelentettek, miközben az Egyesült Államok figyelmeztetést adott ki állampolgárainak. Israel Katz izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy a hatóságok rendkívüli állapotot vezettek be az országban.