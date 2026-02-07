Trump meglepő kijelentést tett Iránról és Ukrajnáról

A nyilatkozat az Air Force One fedélzetén hangzott el, amikor az elnök Floridába tartott. Donald Trump újságíróknak beszélt az Irán és az Egyesült Államok közötti megbeszélésekről, valamint más nemzetközi ügyekről.

Donald trump megszólalt az Ománban zajlott amerikai-iráni tárgyalásokról és az orosz-ukrán béke lehetőségéről (Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew)

Donald Trump az amerikai-iráni és az ukrán-orosz egyeztetésekről

Donald Trump szerint jól sikerültek az Irán és az Egyesült Államok között Ománban megtartott tárgyalások, és a jövő héten újra találkoznak a két ország képviselői. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, útban az amerikai Florida államba arról is beszélt újságíróknak, hogy „valami történhet” az orosz-ukrán konfliktusban – írja az MTI, 2026. február 7-én, szombaton.

Donald Trump azt mondta, hogy „nagyon jól mentek a tárgyalások a teheráni küldöttséggel pénteken”. Hozzátette:

a jövő hét elején újra találkozunk, és ők megállapodást akarnak kötni. Tudják, milyen következményekkel jár, ha nem kötnek megállapodást. Ha nem kötnek megállapodást, a következmények nagyon súlyosak. Szóval meglátjuk, mi történik.”

Irán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal – közölte Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken

Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki részt vett a tárgyalásokon, szintén pozitívan nyilatkozott a pénteki megbeszélésekről.

Jó kezdet volt, a bizalomépítés fázisában vagyunk”

– jelentette ki az iráni külügyminiszt.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok „nagyon jó” tárgyalásokat folytat Oroszországgal és Ukrajnával, és arra számít, hogy „valami történhet” a tárgyalások eredményeként.

2026. február 5-én, csütörtökön zárult le Abu-Dzabiban a Washington közvetítésével zajló orosz-ukrán tárgyalások második fordulója. Mindkét fél megállapodott egy nagyszabású fogolycserében, de nem sikerült érdemi áttörést elérniük olyan alapvető kérdésben, mint a területi megállapodás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön kijelentette, hogy a következő béketárgyalásokat az amerikai és orosz delegációval „a közeljövőben, valószínűleg az Egyesült Államokban” tartják.

Donald Tusk (lengyel miniszterelnök) és Volodimir Zelenszkij (ukrán elnök) – Fotó: AFP

Irán folytatná tárgyalásait az Egyesült Államokkal

Az iráni külügyminiszter közölte: Irán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal. Irán előzetes kérésének megfelelően kizárólag a nukleáris program kérdésére összpontosítottak a tárgyaláson.