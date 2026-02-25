40 ezer éves titok: hihetetlen, miről árulkodik az őskori lelet

Az írás eredete régóta foglalkoztatja a kutatókat, de most egy 40 000 éves németországi lelet új megvilágításba helyezheti a kérdést. A délnyugat-Németország barlangjaiban talált tárgyakon olyan jelsorozatokat azonosítottak, amelyek az írás korai előzményére utalhatnak – írja a Reuters.

A lelet megváltoztathatja az írás történetéről alkotott képünket (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Az írás rejtélye: őskori jelek állhatnak a háttérben

A kutatók négy délnyugat-németországi barlang több mint 200, 43–34 ezer éves kőkori tárgyát vizsgálták meg. A leletek az aurignaci kultúrához köthetők, és bevágások, pontok, vonalak, keresztek, csillagformák láthatóak rajtuk. A legismertebb darab egy mamutagyarból faragott, oroszlán–ember alakot ábrázoló apró figura, amelyen szintén ilyen jelek vannak.

A tanulmány szerint ezek a jelsorozatok még nem tekinthetők valódi írásnak, ugyanakkor használatuk nem pusztán díszítő jellegű.

Számítógépes elemzéssel kimutatták, hogy a jelek alkalmazása szelektív és következetes volt: például kereszt alakú motívumok csak eszközökön és állatfigurákon jelentek meg, emberábrázolásokon nem.

A kutatók az úgynevezett információsűrűséget is vizsgálták, vagyis azt, mennyi tartalom jut egy-egy jelre.

Az eredmények szerint a mintázatok hasonlóságot mutatnak a Mezopotámiában Kr. e. 3300 körül kialakult protoékírással, amely később az ékírás alapja lett. Bár a jelek jelentését nem fejtették meg, a felfedezés arra utal, hogy az írás kialakulásához szükséges gondolkodási képességek már jóval korábban jelen lehettek az Európában élő Homo sapiens közösségekben.

