Irina Shayk bikiniben mutatta meg, miért ő az egyik legdögösebb modell

A világhírű orosz szupermodell, Irina Shayk Miamiban töltötte a Valentin-napot, ahol nyolcéves kislányával, Lea De Seine-nel élvezte a napsütést és a hullámokat. A fotósok azonban nem a családi idillre, hanem a látványos megjelenésére kapták fel a fejüket: az apró fekete bikini alig hagyott valamit a képzeletre – írj a DailyMail.

Irina Shayk dögös fekete bikiniben élvezte a Valentin-napi strandolást Miamiban Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Irina Shayk bikinis strandolása minden tekintetet magára vont

Az apró bikinis Irina Shayk gondtalanul játszott a hullámokban, miközben fekete baseballsapkát viselt a tűző nap ellen. Hosszú, sötét haja vizes hullámokban tapadt a hátára, bőre pedig bronzosan ragyogott a napsütésben. A modell később egy napernyő árnyékában pihent meg, miközben a körülötte lévők alig tudták levenni róla a szemüket.

A sztár számára Miami Beach nem ismeretlen terep: korábban is gyakran választotta ezt a helyszínt pihenésre, sőt, itt ünnepelte a 2024-es újévet is. A városban több rangos eseményen is feltűnt, köztük az Art Basel művészeti vásáron, ahol rövid ideig Tom Bradyvel is összeboronálták.

Merész fotózás és megosztott rajongók

A mostani strandolás után nem sokkal újabb beszédtémát szolgáltatott a rajongóknak: egy provokatív, bőrruhás fotósorozatban szerepelt, amelyet Steven Klein készített róla. Az egyik képen teljesen meztelenül, csupán egy hosszú bőrköpenyben pózolt.

A modell szerint a fotózás során egy vad női karaktert jelenített meg, aki bátor, határozott és félelem nélkül vállalja önmagát. A rajongók azonban megosztottak voltak: egyesek dicsérték a merész képeket, mások túlzásnak tartották a koncepciót.

Harmonikus kapcsolat Bradley Cooperrel

Irina Shayk és volt párja, Bradley Cooper továbbra is jó viszonyt ápolnak, közösen nevelik lányukat. A modell korábban elárulta, hogy igyekeznek megóvni a gyermeket a túlzott online jelenléttől és a szépségideálok nyomásától. Inkább a szeretetteljes családi légkörre, barátokra és közösségre helyezik a hangsúlyt.

Irina Shayk orosz szupermodell és színésznő, világszerte ismert kifinomult szépségéről és karizmatikus megjelenéséről. Karrierje a Sports Illustrated borítóján indult, azóta a legnagyobb divatházak arca lett. Természetes kisugárzása és ikonikus vonásai ellenállhatatlanok.