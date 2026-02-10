Késelés történt egy iskolában, két gyerek életveszélyes sérülést szenvedett

A rendőrség terrorizmusellenes egysége is vizsgálódik, bár az esetet egyelőre nem minősítették terrortámadásnak. Az iskola közösségét mélyen megrázta az incidens – írja a Daily Mail.

Iskolai horror Londonban: két fiút szúrtak meg tanítási időben. (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Vér folyt az iskolában: két gyerek súlyosan megsérült

A késelés kedd délben történt a Kingsbury High Schoolban, Brent városrészben.

A megsérült fiúk 12 és 13 évesek, mindkettőjüket kórházba szállították, egyiküket kiemelt traumaközpontba.

A feltételezett elkövető egy 13 éves diák, akit a rendőrök rövid hajtóvadászat után őrizetbe vettek. A hatóságok lefoglalták azt a kést, amellyel a támadást elkövethette.

Az intézményt azonnal lezárták, a diákokat rendőri kérésre az udvaron tartották. A mentők és a rendőrség nagyszámú egységgel vonultak ki a helyszínre. Az igazgató szerint az esemény rendkívül traumatikus volt az egész közösség számára.

A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség minden lehetséges indítékot vizsgál.

Egyre több az erőszak az iskolákban

Nemrég egy muraszombati szakközépiskolában egy diák tanítási időben késsel megszúrt egy másik tanulót, aki könnyebb sérüléseket szenvedett és kórházba vitték megfigyelésre. Tavaly az Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban szúrta meg egyik diáktársát egy tanuló ollóval. A szúrások a vállát és a nyakához közeli területet érték, de a sérült pár napon belül gyógyuló sebekkel megúszta a támadást.