Lekéste az iskolabuszt, megdöbbentő elhatározásra jutott a kisfiú

Egy 12 éves észak-karolinai fiú úgy döntött, saját maga vezet el az iskoláig, miután lekéste az iskolabuszt – írja a New York Post.

Fotó: Unsplash

A rendőrök szerda reggel – mit sem sejtve – közúti ellenőrzés céljából állítottak meg egy személygépkocsit, mert a sofőr furcsán kacsázott az úton. Az igazoltatáshoz ablakhoz odalépő rendőr köpni-nyelni nem tudott, amikor meglátta, hogy egy 12 éves fiú ül a volán mögött.

A gyermek elmondta, hogy reggel lekéste az iskolabuszt, ezért úgy döntött, hogy kölcsönveszi a szülei autóját, és maga vezet el az iskoláig.

A rendőrök felvették a kapcsolatot az iskolával, és elvitték a gyermeket. Az ügyben nyomozást indítottak, még vizsgálják, hogy a gyermek hogyan tudta észrevétlenül ellopni otthonról az autót.

