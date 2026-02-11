Iskolai lövöldözés Oroszországban: 17 éves diák ölt meg egy biztonsági őrt

Az iskolai lövöldözés az oroszországi anapai technikum épületében történt a délutáni órákban. A helyi hatóságok közlése szerint a támadó egy diák volt, akit a helyszínen elfogtak a biztonsági erők – írja az RT.

Iskolai lövöldözés Oroszországban — egy biztonsági őr meghalt, több diák megsérült a fegyveres támadásban Fotó:Illusztráció/Unplash

Iskolai lövöldözés Anapában — hősiesség és pánik percei

A tragédia során egy biztonsági őr halt meg, aki a jelentések szerint elsőként próbálta meg feltartóztatni az elkövetőt. A Krasznodari terület kormányzója, Veniamin Kondratiev megerősítette a halálesetet, és közölte: az őr gyors reagálása akadályozta meg, hogy a fegyveres továbbjusson az intézményben. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának.

Előzetes információk szerint legalább két ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, de egyes orosz sajtóforrások három sebesültről számoltak be.

A sérülteket az anapai városi kórházba szállították, ahol fokozott készültséget rendeltek el.

Az iskolai lövöldözés percei alatt káosz alakult ki az intézményben. Szemtanúk beszámolói szerint több diák elbarikádozta magát a tantermekben, miközben egyesek búcsúüzeneteket küldtek hozzátartozóiknak.

A gyanúsított a sajtóértesülések szerint 17 éves, és egyes források úgy tudják, hogy autószerelő szakos tanuló. Elfogásakor taktikai mellényt viselt, amely lőszerrel volt megtöltve. A hatóságok jelenleg vizsgálják az indítékot, valamint azt is, milyen fegyvert használt.

A kormányzó a biztonsági erők gyors beavatkozását méltatta, hangsúlyozva, hogy fellépésük „megakadályozta a még nagyobb tragédiát”, és a történteket „szörnyű bűncselekménynek” nevezte.

