Előre látható volt a tragédia? Sokkoló részletek a kanadai iskolai lövöldözésről

Egy kanadai iskolai lövöldözés újabb súlyos kérdéseket vet fel a mesterséges intelligencia és a hatóságok felelősségével kapcsolatban. A tragédia előtt a támadó nyugtalanító üzeneteket írt a ChatGPT-n, fiókját azonban csak letiltották, a rendőrséget nem értesítették – írja a New York Post.

Nem értesítették a rendőrséget az iskolai lövöldözés elkövetőinek aggasztó üzeneteiről

Nem értesítették a rendőrséget a kanadai iskolai lövöldözés elkövetőjének üzeneteiről

A 18 éves, középiskolát korábban elhagyó Jesse Van Rootselaar február 10-én a csendes, vidéki Tumbler Ridge településen kezdte meg ámokfutását. Először saját otthonában végzett 39 éves édesanyjával és 11 éves mostohatestvérével, majd fegyverrel berontott a Tumbler Ridge Secondary School épületébe. Az iskolában hat embert megölt, 25-öt megsebesített, végül magával is végzett. A halálos áldozatok között egy női tanár, három diáklány és két fiú tanuló volt.

A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI közlése szerint tavaly júniusban visszaélés-figyelő rendszereik riasztó tevékenységet észleltek a fiatal fiókján, ezért azt szabálysértés miatt letiltották.

A vállalat mérlegelte az ügy továbbítását a Royal Canadian Mounted Police felé, ám végül úgy ítélte meg, hogy a tartalom nem érte el a bejelentési küszöböt. A tragédia után azonban felvették a kapcsolatot a hatóságokkal, amelyek jelenleg is vizsgálják az elkövető online és közösségimédia-tevékenységét.

