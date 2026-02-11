Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kegyetlen tömeges mészárlás volt az éjjel egy kanadai középiskolában – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

brit kolumbia

Kegyetlen tömeges mészárlás volt az éjjel egy kanadai középiskolában – videó

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lövöldözés volt a kanadai Brit Kolumbia tartomány egyik iskolájában kedden. Többen meghaltak és sokan megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brit kolumbiaközépiskolaiskolai lövöldözés

Tumbler Ridge városának középiskolájában legalább nyolcan életüket vesztették, köztük az elkövető, aki valószínűleg önmagával végzett. Ezen kívül további két embert holtan találtak egy házban, ami feltehetően összefüggésben áll az iskolai lövöldözéssel. 

British Columbia, Brit Kolumbia, Kanada, lövöldözés, iskolai lövöldözés
Az iskolai lövöldözésnek legalább 8 áldozata van. Fotó: Twitter/X

Jelentések szerint 25 embert kellett kórházba szállítani, ketten életveszélyes állapotban vannak.

A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és hogy egyelőre nem világos az elkövető indítéka. A rendőrség vizsgálja, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz. A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge városa több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

Ez Kanada történetének egyik legvéresebb iskolai lövöldözése, amely sokkolta a Peace River régió kis közösségét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!