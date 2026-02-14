Elszabadult a pokol a folyosókon: 17-en haltak meg minden idők egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözésében

Az egyik legsúlyosabb amerikai iskolai lövöldözés rázta meg Floridát 2018. február 14-én, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a parklandi Marjory Stoneman Douglas középiskolában. A támadásban 17 ember életét vesztette, további 17-en megsérültek, az eset pedig sokkolta az egész országot.

Mentőegységek a 2018-as parklandi iskolai lövöldözés helyszínén – Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogyan kezdődött az iskolai lövöldözés?

A 19 éves Nikolas Cruz – az iskola volt diákja – 14:19 körül érkezett az intézményhez, magánál tartva egy puskát, lőszert és füstgránátokat. A lövések percekkel később dördültek el, nem sokkal a tanítás vége előtt. A támadó több tanteremben is tüzet nyitott, majd tűzjelzőket is aktivált – emiatt sok diák azt hitte, hogy csak gyakorlatról van szó, és a folyosókra rohantak, egészen addig, amíg meghallották a lövéseket.

Pánik és menekülés az iskola folyosóin

A diákok és tanárok kétségbeesetten kerestek menedéket, miközben a támadó folyosóról folyosóra haladt. Többen az iskola előtt estek áldozatul, másokat a tantermekben érték a lövések, két sérült pedig később a helyi kórházban halt meg. Szemtanúk szerint a diákok és tanárok szorosan összebújva, egyesek raktárhelyiségekbe bújva várták a rendőrség érkezését.

A rendőrség közlése szerint Cruz legálisan vásárolt fegyverrel és lőszertárral követte el a támadást, a tűzjelző aktiválása pedig még nagyobb zűrzavart és pánikot keltett az épületben.

A rendőrök és a SWAT-egységek gyorsan reagáltak, a diákokat kivezették az iskolából, a szülők és mentők pedig röviddel a támadás után a helyszínre érkeztek. A támadó eközben a menekülő tömegbe vegyülve hagyta el az épületet, fegyverét hátrahagyva– írja a BBC.

A 2018-as parklandi iskolai lövöldözés súlya a történelemben

A parklandi iskolai lövöldözés 2012 óta a legsúlyosabb incidens volt az Egyesült Államokban – ekkor a connecticuti Sandy Hook Általános Iskolában 26 ember, köztük 20 kisgyermek vesztette életét. Később, 2022-ben a texasi Uvalde városában történt Robb Általános Iskolai lövöldözés vált még nagyobb tragédiává: 19 diák és 2 tanár halt meg.

Nikolas Cruz 17 rendbeli gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt bűnösnek vallotta magát. Fiatal kora miatt az esküdtszék nem szabott ki halálbüntetést, életfogytiglatin szabadságvesztésre ítélték.

