Szívszorító beszámolók! Két órán keresztül, elbarikádozva rettegtek a kanadai iskolai lövöldözés túlélői

Az első jelentések szerint a lövések helyi idő szerint kora délután dördültek el a Tumbler Ridge Secondary School épületében, a kanadai Royal Canadian Mounted Police egységei pedig nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A hatóságok hat áldozatot és a feltételezett támadót az iskola falain belül találtak holtan, további áldozatok egy másik, az üggyel összefüggésbe hozott helyszínen vesztették életüket – írj a CBC.

Az iskolai lövöldözés helyszínén órákig tartott a zárlat — a diákok barikád mögött várták, hogy a rendőrök biztonságba kísérjék őket Fotó: TRENT ERNST / AFP

Iskolai lövöldözés — diákok barikád mögött várták a rendőröket

A végzős diák, Darian Quist elmondása szerint nem sokkal az óra kezdete után hangosbemondón keresztül rendelték el a zárlatot. A tanulók azonnal asztalokat és székeket toltak az ajtók elé, miközben a közösségi médián keresztül már érkeztek a helyszínen készült fotók.

Asztalokat húztunk az ajtó elé, és több mint két órán át bent maradtunk

— idézte fel a diák, aki édesanyjával telefonon tartotta a kapcsolatot a teljes zárlat alatt. A nő később arról beszélt, hogy a telefonban hallotta, amikor a rendőrök berúgták a tanterem ajtaját, hogy kimenekítsék a bent rekedteket.

A hatóságok tájékoztatása szerint több sérültet súlyos vagy életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, míg mintegy huszonöt embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A kis létszámú iskolában — ahol évfolyamonként alig néhány tucat diák tanul — a tragédia különösen megrázta a közösséget.

Szürreális pillanatok egy csendes kisvárosban

A szemtanúk szerint a környéket rövid időn belül ellepték a rendőrautók, tűzoltók és mentők. Egyes beszámolók szerint a rendőrök fegyverrel biztosították a környező utcákat, miközben a szülők a közeli közösségi központnál próbáltak hírt kapni gyermekeikről.

Olyan volt, mintha egy tévében látott jelenetbe csöppentünk volna

— mondta a diák, hozzátéve: a valóság csak lassan kezd tudatosulni bennük.

Az iskola vezetése közölte, hogy a tanítás szünetel, és a hatóságokkal együttműködve pszichológiai támogatást biztosítanak a diákok és családjaik számára. A közösség tagjai egymást vigasztalva próbálják feldolgozni a történteket.