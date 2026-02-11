Szívszorító beszámolók! Két órán keresztül, elbarikádozva rettegtek a kanadai iskolai lövöldözés túlélői

Az első jelentések szerint a lövések helyi idő szerint kora délután dördültek el a Tumbler Ridge Secondary School épületében, a kanadai Royal Canadian Mounted Police egységei pedig nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A hatóságok hat áldozatot és a feltételezett támadót az iskola falain belül találtak holtan, további áldozatok egy másik, az üggyel összefüggésbe hozott helyszínen vesztették életüket – írj a CBC.
Iskolai lövöldözés — diákok barikád mögött várták a rendőröket
A végzős diák, Darian Quist elmondása szerint nem sokkal az óra kezdete után hangosbemondón keresztül rendelték el a zárlatot. A tanulók azonnal asztalokat és székeket toltak az ajtók elé, miközben a közösségi médián keresztül már érkeztek a helyszínen készült fotók.
Asztalokat húztunk az ajtó elé, és több mint két órán át bent maradtunk
— idézte fel a diák, aki édesanyjával telefonon tartotta a kapcsolatot a teljes zárlat alatt. A nő később arról beszélt, hogy a telefonban hallotta, amikor a rendőrök berúgták a tanterem ajtaját, hogy kimenekítsék a bent rekedteket.
A hatóságok tájékoztatása szerint több sérültet súlyos vagy életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, míg mintegy huszonöt embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A kis létszámú iskolában — ahol évfolyamonként alig néhány tucat diák tanul — a tragédia különösen megrázta a közösséget.
Szürreális pillanatok egy csendes kisvárosban
A szemtanúk szerint a környéket rövid időn belül ellepték a rendőrautók, tűzoltók és mentők. Egyes beszámolók szerint a rendőrök fegyverrel biztosították a környező utcákat, miközben a szülők a közeli közösségi központnál próbáltak hírt kapni gyermekeikről.
Olyan volt, mintha egy tévében látott jelenetbe csöppentünk volna
— mondta a diák, hozzátéve: a valóság csak lassan kezd tudatosulni bennük.
Az iskola vezetése közölte, hogy a tanítás szünetel, és a hatóságokkal együttműködve pszichológiai támogatást biztosítanak a diákok és családjaik számára. A közösség tagjai egymást vigasztalva próbálják feldolgozni a történteket.
Kegyetlen tömeges mészárlás volt az éjjel egy kanadai középiskolában – videó
Lövöldözés volt a kanadai Brit Kolumbia tartomány egyik iskolájában kedden. Többen meghaltak és sokan megsérültek.
Nem csitul az erőszakhullám, tüzet nyitott iskolatársaira egy amerikai fiatal
Társaira nyitott tüzet egy diák Colorado államban szerdán, majd maga ellen fordította a fegyvert. Az iskolai lövöldözésben két tanuló megsebesült, a támadó diák belehalt önkezűleg okozott sérüléseibe.