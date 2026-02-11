Túszdráma és káosz: iskolai lövöldözés rázta meg Thaiföldet

Többen megsérültek egy súlyos iskolai lövöldözés során Thaiföldön, miután egy fegyveres diákokat és tanárokat ejtett túszul. Az incidens a Songkhla tartománybeli Patong Prathan Khiri Wit iskolában történt, és rendőrségi beavatkozást igényelt. A hatóságok szerint a gyanúsítottat már őrizetbe vették, de a helyszínen még többen sérülésekkel küzdenek – írja a Daily Star.

Az iskolai lövöldözés helyszíne – Fotó: The Sun/Youtube/képkivágás

Túszdráma és iskolai lövöldözés Thaiföldön

A fegyveres M4 típusú gépfegyverrel nyitott tüzet az iskolában, majd tanárokat és diákokat ejtett túszul.

A jelentések szerint a sérültek között gyermekek is vannak, és az iskola igazgatója súlyosan megsérült.

A helyszínre érkező fegyveres rendőrök tárgyalások útján igyekeztek biztonságosan kiszabadítani a túszokat. A tanulók és tanárok egy része a tanítási nap végén az utcára menekült, miközben a rendőrség biztosította a környéket. Egy biztonsági őr elmondása szerint a fegyveres meglőtte az igazgatót, és ő maga is megsebesült, de sikerült elmenekülnie. Az incidensről készült felvételeken a gyanúsított egy túszt tart magánál.

A helyi hatóságok szerint a 18 éves fiatal kiszámíthatatlanul viselkedett, mielőtt belépett volna az iskolába.

A rendőrség azóta őrizetbe vette a gyanúsítottat, de további részleteket nem közöltek az azonosításáról.

