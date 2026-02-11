A megtört család elmondta, hogy ki is valójában a kanadai tömeggyilkos

Ahogy az Origo is beszámolt róla, halálos iskolai lövöldözés rázta meg kedden a kanadai Brit Kolumbia tartományban található Tumbler Ridge kisvárosát. A helyi középiskolában történt támadásban legalább tízen életüket vesztették, köztük a feltételezett elkövető is. Több mint húsz embert kórházba szállítottak, ketten életveszélyes állapotban vannak.
A mintegy 2400 lakosú, Vancouvertől több mint ezer kilométerre északra fekvő település középiskolájában – ahol a tartományi adatok szerint 175 diák tanul – a hatóságok szerint legalább nyolcan haltak meg a helyszínen.
Az elkövetőt később holtan találták, a rendőrség közlése alapján feltehetően önkezével vetett véget életének.
A tragédiához kapcsolódóan további két holttestet találtak egy közeli házban, amelyek feltételezhetően összefüggésben állnak az iskolai ámokfutással. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset pontos körülményeit.
Transz elkövetője volt az iskolai lövöldözésnek?
A hatóságok hivatalosan egyelőre nem hozták nyilvánosságra az elkövető nevét. A rendőrség közlése szerint azonosították a támadót, de az indíték továbbra sem ismert. Ken Floyd rendőrfelügyelő elmondta: a nyomozók „jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy megértsék, mi motiválhatta ezt a tragédiát”. Azt is vizsgálják, hogy az áldozatok milyen kapcsolatban álltak az elkövetővel.
Annyit már korábban is tudni lehetett, hogy a hatóságok korábbi riasztásában a támadót nőként írták le.
Azonban a Juno News információi szerint a történt halálos támadás feltételezett elkövetőjét egy közeli családtag Jesse Strangként azonosította. Az oldal közvetlenül beszélt Russell G. Stranggal, Jesse Strang nagybátyjával, aki megerősítette, hogy
Jesse transznemű volt, és ő követte el a lövöldözést, amely tíz ember halálát okozta – köztük a feltételezett elkövetőét is.
Egy, feltehetően Jesse tulajdonában álló nyilvános YouTube-fiókon a transznemű zászló látható, és a „she/her” (női) névmásokat használja.
Transzneműként azonosította magát
A Western Standard szerint hasonló információkhoz jutott: két helyi fiatal megerősítette, hogy Strang transzneműként azonosította magát.
A feltételezések szerint mielőtt az iskolába ment volna, Strang meggyilkolta édesanyját és öccsét, akik jól ismertek voltak a közösségben.
A történtek mélyen megrázták a Peace River régió kis közösségét. A helyiek gyászolják az áldozatokat, miközben az ország egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözéseként emlegetik a tragédiát. A hatóságok fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak a térségben, és pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak, tanároknak és az érintett családoknak.
Helyszíni beszámolók az iskolai lövöldözésről
Az Origo korábban arról is írt, hogy a szemtanúk szerint a környéket rövid időn belül ellepték a rendőrautók, tűzoltók és mentők. Egyes beszámolók szerint a rendőrök fegyverrel biztosították a környező utcákat, miközben a szülők a közeli közösségi központnál próbáltak hírt kapni gyermekeikről.