Hivatalos: transznemű férfi követte el a kanadai iskolai mészárlást

Amint arról az Origo beszámolt, súlyos iskolai lövöldözés volt Kanadában. A Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) tájékoztatása szerint a gyanúsított Jesse Van Rootselaar, akit először egy, az iskolához közeli lakóházban elkövetett lövöldözéssel hoznak összefüggésbe. Az épületben két holttestet találtak: a 39 éves édesanyjáét és 11 éves mostohatestvéréét. A hatóságok feltételezése szerint ezt követően ment a Tumbler Ridge Középiskolába, ahol további hat emberrel végzett - írja a BBC.

Az iskolai lövöldözést egy transznemű férfi követte el. A képünk illusztráció!

Fotó: Unsplash

Transznemű volt az iskolai lövöldözés elövetője

Az iskolai áldozatok között volt egy 39 éves tanárnő, három 12 éves diáklány, valamint két fiú diák, egyikük 12, a másik 13 éves. Legalább 25 ember megsérült, közülük kettőt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, és állapotuk továbbra is súlyos. A rendőrség kizárta, hogy további gyanúsítottak lettek volna érintettek.

Az RCMP helyettes biztosa, Dwayne McDonald elmondta, hogy Van Rootselaar biológiailag férfiként született, de évekkel korábban nőként kezdte meghatározni önmagát.

A támadás indítéka jelenleg ismeretlen. A fiatal korábban rendelkezett érvényes fegyvertartási engedéllyel, amely azonban időközben lejárt. Négy évvel ezelőtt elhagyta a tumbler ridge-i középiskolát. A hatóságok megerősítették, hogy az elmúlt években többször is jártak a családi otthonban, több alkalommal mentális egészségügyi problémákkal összefüggő bejelentések miatt. David Eby, Brit Columbia miniszterelnöke közölte: a tartomány megkezdte az együttműködést a közegészségügyi ellátórendszerrel annak feltárására, milyen jellegű kapcsolat volt korábban a gyanúsított és az ellátórendszer között.

Feltehetően zaklatták, bántották az iskolában a nemi identitása miatt, és bosszúból cselekedhetett, már ha ő is odajárt és ismerte a diákokat

– mondta Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő.

🇨🇦Canada School Shooting🚨

Suspect: 18-year-old Jesse Strang (identity confirmed by family). Died at the scene from a self-inflicted gunshot. - CTV news

Shooter opened fire at school; initial alerts suggested a “female in a dress with brown hair.” Social media indicated… https://t.co/nekkNh8Pge pic.twitter.com/27Gw0aczbU — Info Room (@InfoR00M) February 11, 2026

Mark Carney kanadai miniszterelnök nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a diákok és tanárok „példátlan kegyetlenségnek voltak tanúi”, és kiemelte, hogy több sérült továbbra is életveszélyes állapotban van. A mintegy 2400 lakosú Tumbler Ridge polgármestere, Darryl Krakowka szerint a város egy szoros közösség, „egy nagy család”. Meghatottan arra kérte az embereket, figyeljenek egymásra, és nyújtsanak támogatást azoknak, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá. Az Origo korábban arról írt, hogy túszdráma és káosz: iskolai lövöldözés rázta meg Thaiföldet.