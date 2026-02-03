Hírlevél
Isla Fisher

Isla Fisher titkai napvilágra kerültek – a részletek mindenkit megleptek

Válás után, ötvenévesen is elképesztő formában van, és nem titkolja, hogyan vigyáz magára. Isla Fisher most elárulta, milyen praktikák segítik a szépségét és az életmódját.
Isla Fisheréletmódszépségápolásszínésznő

Isla Fisher nem véletlenül az egyik legismertebb hollywoodi színésznő: ötödik évtizedébe lépve is ragyogóan fiatalos, és új életet kezdett a válása után. A színésznő most hivatalosan is csatlakozott a SOFTies klubhoz – azaz Single, Over Fifty and Thriving –, inspiráló példát mutatva a kortalan szépség jegyében – írja a DailyMail.

Australian actress Isla Fisher arrives at the New York Premiere Of Lionsgate's 'Now You See Me: Now You Don't' held at The Lighthouse at Chelsea Piers in Manhattan, New York City, New York, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Isla Fisher – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Isla Fisher titkos praktikái a ragyogó szépséghez

Isla Fisher a válása után is teljes életet él, és bátran megosztja, hogyan őrzi meg fiatalos megjelenését és belső egyensúlyát. A színésznő szerint a kulcs a hidratáció, a tudatos önelfogadás és a wellness-élmények kombinációja:

  • Szemápolás és hidratáció: rendszeres szemmaszkok és bőséges vízfogyasztás utazáskor is.
  • Bőrápolás otthon: arceszközök és tápláló olajak használata a ragyogó, feszes bőrért.
  • Wellness-retreat élmények: többnapos pihenések, ahol relaxációs és egészségmegőrző kezeléseken vesz részt.
  • Aktív életmód: heti rendszerességű jóga és testtudatos mozgás, valamint önelfogadás a test változásaival együtt.

A színésznő hangsúlyozza, hogy számára a legfontosabb a mentális egyensúly és a test elfogadása: két kislánya inspirálja abban, hogy pozitív példát mutasson.

A hasam a kedvenc testrészem, mert a gyermekeimre emlékeztet

– vallotta Isla. Humorral és önszeretettel kezeli az öregedést, és bátran osztja meg életstílusát a közönséggel, legyen szó relaxációról, jógáról vagy kreatív projektekbe való belefeledkezésről.

Isla Fisher így nemcsak a vörös szőnyegen tündököl, hanem mindennapi életében is inspirációt nyújt mindazoknak, akik 50 felett is aktívak, egészségesek és magabiztosak szeretnének maradni.

Álomélet 50 felett: tippek az egészségért és fittségért minden életkorban

Az egészség és a testünk fizikai karbantartása minden életkorban fontos. Az élet 50 felett sem áll meg, akkor sem, ha eddig a kanapén lustálkodtunk. Elég kis lépésekkel haladni, hogy energikusak és fittek lehessünk.

 

