Isla Fisher titkai napvilágra kerültek – a részletek mindenkit megleptek

Isla Fisher nem véletlenül az egyik legismertebb hollywoodi színésznő: ötödik évtizedébe lépve is ragyogóan fiatalos, és új életet kezdett a válása után. A színésznő most hivatalosan is csatlakozott a SOFTies klubhoz – azaz Single, Over Fifty and Thriving –, inspiráló példát mutatva a kortalan szépség jegyében – írja a DailyMail.

Isla Fisher – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Isla Fisher titkos praktikái a ragyogó szépséghez

Isla Fisher a válása után is teljes életet él, és bátran megosztja, hogyan őrzi meg fiatalos megjelenését és belső egyensúlyát. A színésznő szerint a kulcs a hidratáció, a tudatos önelfogadás és a wellness-élmények kombinációja:

Szemápolás és hidratáció: rendszeres szemmaszkok és bőséges vízfogyasztás utazáskor is.

Bőrápolás otthon: arceszközök és tápláló olajak használata a ragyogó, feszes bőrért.

Wellness-retreat élmények: többnapos pihenések, ahol relaxációs és egészségmegőrző kezeléseken vesz részt.

Aktív életmód: heti rendszerességű jóga és testtudatos mozgás, valamint önelfogadás a test változásaival együtt.

A színésznő hangsúlyozza, hogy számára a legfontosabb a mentális egyensúly és a test elfogadása: két kislánya inspirálja abban, hogy pozitív példát mutasson.

A hasam a kedvenc testrészem, mert a gyermekeimre emlékeztet

– vallotta Isla. Humorral és önszeretettel kezeli az öregedést, és bátran osztja meg életstílusát a közönséggel, legyen szó relaxációról, jógáról vagy kreatív projektekbe való belefeledkezésről.

Isla Fisher így nemcsak a vörös szőnyegen tündököl, hanem mindennapi életében is inspirációt nyújt mindazoknak, akik 50 felett is aktívak, egészségesek és magabiztosak szeretnének maradni.

