Csendben fellőtték az „Isteni Sárkányt” – senki sem tudja, mit csinál odafent

A hivatalos közlés szerint az újra felhasználható jármű, az „Isteni Sárkány” a hónap elején startolt az északnyugat-kínai Jiuquan Satellite Launch Centre űrközpontból a Long March–2F rakéta fedélzetén. Ezen túl azonban Peking hallgat: sem a pályán töltött időről, sem a szállított eszközökről, sem a tervezett kísérletekről nem tettek közzé részleteket – írja a Daily Mail.

Ilyennek képzelik el a titkos kínai űrrepülőt, az „Isteni Sárkányt”

Nem tudni, mire képes az „Isteni Sárkány”

A kínai állami média mindössze annyit közölt, hogy a program célja „kényelmesebb és megfizethetőbb oda-vissza űrutazási technológiák” tesztelése a világűr békés felhasználása érdekében. A szakértők azonban ennél jóval többet sejtenek.

A Shenlongról a kínai kormány soha nem tett közzé hivatalos fényképeket vagy részletes műszaki adatokat. Külső megfigyelők így főként pályaadatokból és amatőr űrmegfigyelők jelentéseiből próbálják összerakni a képet.

A járművet gyakran hasonlítják az amerikai hadsereg X–37B űrrepülőjéhez, amely képes hosszú időn át pályán maradni, manőverezni, sőt eszközöket visszahozni a Földre. A feltételezések szerint a kínai eszköz hasonló képességekkel rendelkezhet.

Az „Isteni Sárkány” korábbi küldetései rendkívül változó hosszúságúak voltak: egyes alkalmak csupán néhány napig tartottak, máskor viszont több mint nyolc hónapon át keringett a Föld körül. Ez arra utal, hogy a rendszer jelentős műszaki rugalmassággal és kitartással bír.

Elemzők szerint a Shenlong alkalmas lehet műholdak pályamódosítására, karbantartására, űrszemét-eltávolítási technológiák tesztelésére, de egyes vélemények szerint akár műholdelhárító képességek fejlesztése is állhat a háttérben. Kína ugyanakkor következetesen hangsúlyozza, hogy a program békés célokat szolgál.

A mostani indítás időzítése különösen figyelemre méltó: szinte egy időben történt azzal, hogy az Egyesült Államok Űrhaderője a nyolcadik X–37B küldetésére készül. A két „árnyék-űrrepülő” közötti verseny sokak szerint új szintre emelheti az űrbeli geopolitikai rivalizálást.

