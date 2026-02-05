Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

Háború

Lavrov lerántotta a leplet Ukrajnáról: egy titkos telefonhívás után dőlt el az ország sorsa

ittas sofőr

Nem hiszi el, mennyi sört ivott a sofőr, aki elgázolt három gyereket

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló részletek derültek ki egy tavaly augusztusi belfasti gázolásról: az ügyészség szerint a 37 éves Thomas Maughan akár 12 sört is megivott, mielőtt autóba ült, majd három kisgyereket ütött el, akik egy járdán játszottak. A gyerekek a jármű alá szorultak, az ittas sofőr pedig – a vád szerint – segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ittas sofőrBelfastbaleset

A baleset 2025. augusztus 24-én történt a Black Ridge Gardens nevű utcában. A bíróságon elhangzottak szerint egy ház udvaráról tolatott ki az autó, az ittas sofőr áthajtott a járdán krétával játszó öt-, hat- és hét éves gyerekeken. Két kislány és egy kisfiú rekedt a kocsi alatt – írja a Daily Mail a belfasti gázolásról. 

Az ittas sofőr Belfastban gázolta el a három gyereket – Fotó: Unsplash
Az ittas sofőr Belfastban gázolta el a három gyereket
Fotó: Unsplash
 

Tucatnyi sört ivott az ittas sofőr

Az ügyészség szerint Maughan kiszállt a járműből, majd gyalog elmenekült, anélkül hogy ellenőrizte volna a gyerekek állapotát. Később egy taxiban fogták el, nem messze a baleset helyszínétől, ahol akkorra már lezárták az utcát a mentőszolgálatok.

A gyerekeket kórházba szállították. Az egyik áldozat medencetörést szenvedett, rajta gumiabroncs nyomait is találták, míg egy másik gyermek zúzódásokkal és vágásokkal került ellátásra. 

A vádlott ellen többek között ittas járművezetés, súlyos testi sértés okozása veszélyes vezetéssel, valamint cserbenhagyás miatt indult eljárás.

A rendőrségi kihallgatáson Maughan elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, és azt állította: egy eljegyzési bulin kezdett inni az előző este, majd másnap is folytatta. Saját bevallása szerint körülbelül 12 sört ivott meg az incidens előtt.

A bíróságon az ügyészség bemutatott egy térfigyelő kamerás felvételt, amely szerintük egyértelműen mutatja, ahogy az autó áthajt a gyerekeken, majd a sofőr tolatva újra átgázol rajtuk, mielőtt leparkolna és elhagyná a helyszínt.

Maughan ügyvédje azzal védekezett, hogy a gyerekek a földön feküdtek, ezért nem látta őket, és amikor meghallotta a sikoltozást, visszatolatott, hogy enyhítse a helyzetet. A férfi korábban már megszegte az óvadék feltételeit egy alkoholfogyasztási tilalom megsértésével, mégis ismét szabadlábra helyezték.

A bíró ugyanakkor egyértelmű figyelmeztetést adott: ha újra alkoholt fogyaszt, nem kap több esélyt. Az ügy tárgyalása folytatódik.

Koporsót kellett választania a gyönyörű lányának – sokkoló videón egy részeg sofőr

Halálos következményei lehetnek egy rossz döntésnek. Most magyar felirattal is látható egy kampányfilm az ittas vezetés veszélyeiről.

Nem akarta megfújni a szondát, inkább megvesztegette volna a rendőröket egy veszprémi nő

A részegen balesetet szenvedő nő pénzt kínált a rendőröknek, hogy ne vigyék el vérvételre. Jogerős bírósági ítélet született a vesztegetési ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!