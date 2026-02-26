Lélegeztetőgépen a miniszter! Súlyos betegség miatt került kórházba

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dacic szerb belügyminisztert szerdán, akinek az állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.
A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták.
Spasoje Popevic tüdőgyógyász közölte: az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.
Mi történt Ivica Dacic egészségével?
Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, valamint a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.