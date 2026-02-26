Hírlevél
ivica dacic

Lélegeztetőgépen a miniszter! Súlyos betegség miatt került kórházba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Kórházba szállították a szerb belügyminisztert, állapota súlyos. Ivica Dacic kétoldali tüdőgyulladással került intenzív osztályra, gépi lélegeztetésre kapcsolták.
ivica dacicorvosállapotkórház

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dacic szerb belügyminisztert szerdán, akinek az állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

KUMANOVO, MACEDONIA - JULY 4: Serbian Minister of Interior Ivica Dacic speaks during the ceremony at the Tabanovci-Presevo Border Crossing on the occasion of the start of the implementation of the joint border crossing application, aimed at facilitating smoother crossings and increasing the efficiency of border controls by significantly reducing waiting times for travelers at the Tabanovci-Presevo Border Crossing between the Balkan countries of North Macedonia and Serbia on July 4, 2025. Minister of Interior of North Macedonia Pance Toshkovski attended the ceremony. Umeys Sulejman / Anadolu (Photo by Umeys Sulejman / Anadolu via AFP)
Ivica Dacic súlyos állapotban került kórházba, az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért.
Fotó: UMEYS SULEJMAN / ANADOLU

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták.

Spasoje Popevic tüdőgyógyász közölte: az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.

Mi történt Ivica Dacic egészségével?

Ivica Dacic kétoldali tüdőgyulladás miatt került kórházba, állapota súlyos, ezért lélegeztetőgépre kapcsolták. Az orvosok jelenleg az állapot stabilizálásán dolgoznak, a következő napok döntő jelentőségűek lehetnek.

Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, valamint a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.

 

