Lélegeztetőgépen a miniszter! Súlyos betegség miatt került kórházba

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dacic szerb belügyminisztert szerdán, akinek az állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

Ivica Dacic súlyos állapotban került kórházba, az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért.

Fotó: UMEYS SULEJMAN / ANADOLU

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták.

Spasoje Popevic tüdőgyógyász közölte: az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.

Mi történt Ivica Dacic egészségével?

Ivica Dacic kétoldali tüdőgyulladás miatt került kórházba, állapota súlyos, ezért lélegeztetőgépre kapcsolták. Az orvosok jelenleg az állapot stabilizálásán dolgoznak, a következő napok döntő jelentőségűek lehetnek.

Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, valamint a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.