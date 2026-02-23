Ivo Dzsima: a második világháború egyik legmegrázóbb fejezete

Az amerikai tengerészgyalogosok 1945. február 19-én szálltak partra Ivo Dzsima szigetén. A hadvezetés öt napos hadműveletre számított. A valóság harminchat napnyi pokol lett. A japán védők nem a parton vártak: alagutak, föld alatti bunkerek, rejtett állások hálózatából lőttek. Minden méterért vért kellett fizetni.

Az Ivo Dzsima-i zászlófelvonás 1945. február 23-án – a Szuribacsi-hegy csúcsán készült ikonikus fotó a második világháború egyik legismertebb képe.

Fotó: Joe Rosenthal/Photo 12/Universal Images Group / Getty Images

A folyamatos erősítést kapó amerikaiak szívósan nyomultak előre, és február 23-án elérték a déli részen magasodó Szuribacsi-hegyet. Ott tűzték ki a zászlót – a pillanat, amely később az amerikai tengerészgyalogság jelképévé vált.

Mi történt valójában 1945. február 23-án Ivo Dzsima szigetén?

Az igazság árnyaltabb, mint a legenda. Aznap délelőtt már felkerült egy kisebb zászló a Szuribacsi csúcsára. A Joe Rosenthal által készített ikonikus fénykép azt a második pillanatot örökítette meg, amikor a kisebb lobogó helyére egy nagyobb került.

Hat katona – testük egymásnak feszül, válluk összezár – egyetlen mozdulattal emelte fel a zászlórudat. A kép nem beállított jelenet volt, hanem egy gyors reflex, egy exponálás, amely halhatatlanná vált.

De az Ivo Dzsima-i harcok könyörtelenségét mutatja, hogy a fotón szereplő hat katonából három még március vége előtt elesett. A zászló fennmaradt – ők nem.

Ivo Dzsima titka – hogyan lett egy pillanatból örök emlékmű?

Fotó: AASHISH KIPHAYET / NurPhoto

Milyen árat fizettek az amerikaiak Ivo Dzsima elfoglalásáért?

A japán védők szó szerint utolsó leheletükig harcoltak. A sziget északi részére visszaszorulva Kuribajasi Tadamicsi tábornok parancsnoksága alatt folytatták az ellenállást. Március közepére már csak főhadiszállásuk környékén tartották magukat.

Március 25-én, amikor készleteik, élelmük és vizük elfogyott, éjszaka utolsó, öngyilkos rohamot indítottak. Valószínűleg ekkor esett el Kuribajasi is – holttestét soha nem azonosították.

Az amerikai hadvezetés 1945. március 26-án, az eredetileg tervezett öt nap helyett harminchat nap után nyilvánította biztonságossá Ivo Dzsimát. A győzelem keserű volt: több mint 6800 amerikai katona halt meg, és mintegy 20 ezer japán védő vesztette életét.

A háború groteszk utójátéka, hogy négy japán katona csak évekkel később, 1949. január 6-án adta meg magát, miután addig bujkált a sziget elhagyatott részein.