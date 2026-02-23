Hírlevél
ivo dzsima

Ivo Dzsima: a második világháború egyik legmegrázóbb fejezete

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Csendes-óceán közepén, egy apró, vulkanikus sziget fekete homokján 1945 februárjában nemcsak katonák harcoltak, hanem sorsok törtek meg. Ivo Dzsima neve azóta is egyetlen képpel forrt össze – hat alak egy hegy tetején, amint a szélbe emelik a zászlót február 23-án.
Az amerikai tengerészgyalogosok 1945. február 19-én szálltak partra Ivo Dzsima szigetén. A hadvezetés öt napos hadműveletre számított. A valóság harminchat napnyi pokol lett. A japán védők nem a parton vártak: alagutak, föld alatti bunkerek, rejtett állások hálózatából lőttek. Minden méterért vért kellett fizetni.

Ivo Dzsima. View of members of the United States Marine Corps 5th Division as they raise an American flag on Mount Suribachi during the Battle of Iwo Jima, February 23, 1945. In 2019, the US Marine Corps positively identified the six men pictured (in no particular order) as Corporal Harlon Block (1924- 1945), Corporal Harold P Keller (1921 - 1979), Private First Class Ira Hayes (1923 - 1955), Private First Class Harold Schultz (1925 - 1995), Private First Class Franklin Sousley (1925 - 1945), and Sergeant Michael Strank (1919 - 1945). (Photo by Joe Rosenthal/Photo 12/Universal Images Group via Getty Images)
Az Ivo Dzsima-i zászlófelvonás 1945. február 23-án – a Szuribacsi-hegy csúcsán készült ikonikus fotó a második világháború egyik legismertebb képe.
Fotó: Joe Rosenthal/Photo 12/Universal Images Group / Getty Images

A folyamatos erősítést kapó amerikaiak szívósan nyomultak előre, és február 23-án elérték a déli részen magasodó Szuribacsi-hegyet. Ott tűzték ki a zászlót – a pillanat, amely később az amerikai tengerészgyalogság jelképévé vált.

Mi történt valójában 1945. február 23-án Ivo Dzsima szigetén?

Az igazság árnyaltabb, mint a legenda. Aznap délelőtt már felkerült egy kisebb zászló a Szuribacsi csúcsára. A Joe Rosenthal által készített ikonikus fénykép azt a második pillanatot örökítette meg, amikor a kisebb lobogó helyére egy nagyobb került.

Hat katona – testük egymásnak feszül, válluk összezár – egyetlen mozdulattal emelte fel a zászlórudat. A kép nem beállított jelenet volt, hanem egy gyors reflex, egy exponálás, amely halhatatlanná vált.

De az Ivo Dzsima-i harcok könyörtelenségét mutatja, hogy a fotón szereplő hat katonából három még március vége előtt elesett. A zászló fennmaradt – ők nem.

The Iwo Jima U.S. Marine Corps Memorial is seen on Memorial Day in Arlington, Virginia, USA, on May 26, 2025. Memorial Day is dedicated to those who give their lives while serving in the U.S. Armed Forces. (Photo by Aashish Kiphayet/NurPhoto) (Photo by Aashish Kiphayet / NurPhoto via AFP)
Ivo Dzsima titka – hogyan lett egy pillanatból örök emlékmű?
Fotó: AASHISH KIPHAYET / NurPhoto

Milyen árat fizettek az amerikaiak Ivo Dzsima elfoglalásáért?

A japán védők szó szerint utolsó leheletükig harcoltak. A sziget északi részére visszaszorulva Kuribajasi Tadamicsi tábornok parancsnoksága alatt folytatták az ellenállást. Március közepére már csak főhadiszállásuk környékén tartották magukat.

Március 25-én, amikor készleteik, élelmük és vizük elfogyott, éjszaka utolsó, öngyilkos rohamot indítottak. Valószínűleg ekkor esett el Kuribajasi is – holttestét soha nem azonosították.

Az amerikai hadvezetés 1945. március 26-án, az eredetileg tervezett öt nap helyett harminchat nap után nyilvánította biztonságossá Ivo Dzsimát. A győzelem keserű volt: több mint 6800 amerikai katona halt meg, és mintegy 20 ezer japán védő vesztette életét.

A háború groteszk utójátéka, hogy négy japán katona csak évekkel később, 1949. január 6-án adta meg magát, miután addig bujkált a sziget elhagyatott részein.

Hogyan él tovább ma Ivo Dzsima emléke?

Ivo Dzsima 1968-ban került vissza Japán fennhatósága alá. A csata negyvenedik évfordulóján japán és amerikai veteránok már közösen emlékeztek – egykori ellenségek egymás mellett.

 

