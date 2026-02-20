Meglepő ételek, amik elűzik az izomlázat

Az izomláz szinte minden sportoló ismerőse: egy keményebb edzés után másnap jelentkező fájdalom és merevség jelzi, hogy az izmok komoly terhelést kaptak. Bár sok tévhit él róla, az izomláz háttere ma már jól ismert. Sportorvosi tapasztalatok szerint nemcsak a pihenés, hanem bizonyos módszerek és ételek is segíthetik a regenerációt – írja a Focus.

Az izomláz szinte mindenkinél jelentkezik egy komolyabb edzés után – Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Mi történik izomláz esetén a szervezetben?

Az izomláz leggyakrabban excentrikus, azaz nyújtó jellegű terhelés után alakul ki, például hosszabb kihagyást követően vagy új mozgásforma esetén. Ilyenkor az izomrostokban apró mikrosérülések keletkeznek.

A fájdalom nem a felhalmozódó tejsav miatt jelentkezik, mert az gyorsan lebomlik, hanem a gyulladásos reakció következménye.

A sérült területeken folyadék gyűlik fel, az izom megduzzad, immunsejtek érkeznek a károsodott részek lebontására. A felszabaduló anyagok ingerlik az idegvégződéseket – ez okozza az edzést követő 12–48 órában jelentkező fájdalmat. Az izomláz tehát a regeneráció természetes velejárója.

Szabad-e edzeni izomlázzal?

Enyhe izomláz esetén a mozgás általában nem káros, de erős fájdalom és mozgáskorlátozottság mellett érdemes pihenőt tartani. Téves az a nézet, hogy az izomláz „kiedezhető”: a fájdalom mozgás közben csökkenhet, de később visszatérhet. Regeneráció idején célszerű más izomcsoportokat terhelni, és figyelni a test jelzéseire.

Mi segíthet az izomláz enyhítésében?

A hidegterápia az első 24 órában csökkentheti a gyulladást és a fájdalmat, míg a meleg javítja a keringést és hosszabb távon segíti a regenerációt. Az étrend is támogathatja a felépülést:

görögdinnye az L-citrullin miatt;

cékla a jobb vérkeringésért;

túró a fehérje- és kalciumpótlásért;

kávé a fájdalomérzet csökkentésére;

gyömbér gyulladáscsökkentő hatása miatt.

A kíméletes masszázs szintén segítheti az izmok ellazulását, de a túl erős nyomás lassíthatja a gyógyulást. Az izomláz kezelésében a mértékletesség a legfontosabb.

