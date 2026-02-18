Izrael biztonsági rendszere február 18-án a legmagasabb készültségi szintet hirdette ki, a mentőszolgálatok pedig azt az utasítást kapták: készüljenek fel a háborúra. Erről a helyi N12 televíziós csatorna számolt be.

Amerikai támadás Irán ellen? Izrael azonnal csatlakozna Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Izrael a legmagasabb riadókészültséget rendelte el

A beszámoló szerint amennyiben az Egyesült Államok támadást indít Irán ellen, Izrael csatlakozik az akcióhoz. Hivatalos források úgy vélik, az amerikai csapás elkerülhetetlen.

Korábban az amerikai The War Zone arról írt, hogy az amerikai légierő esetleges iráni művelete nem néhány napig, hanem akár hetekig is eltarthat. Erre utal az a jelentős mennyiségű haditechnika, amelyet Washington a Közel-Keletre csoportosít át.

Február 18-án az is ismertté vált, hogy az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet készít elő Irán ellen. A tervek szerint az akció több hétig is elhúzódhat, és akár teljes körű háborúvá szélesedhet.