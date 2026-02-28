Izrael megtámadta Iránt

Izrael megelőző csapást hajtott végre Irán ellen – jelentette be Izrael védelmi minisztere. Teheránban robbanásokat jelentettek, miközben az Egyesült Államok figyelmeztetést adott ki állampolgárainak.
Az izraeli hadsereg „megelőző” csapást mért Iránra – közölte Israel Katz izraeli védelmi miniszter. Hozzátette, hogy a hatóságok rendkívüli állapotot vezettek be az országban.
Izrael lecsapott Iránra – rendkívüli állapot lépett életbe
A Fars hírügynökség beszámolója szerint Teheránban három robbanás történt.
Az éjszaka folyamán Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy
hamarosan nehéz döntést hoz Irán ügyében.
Ezzel párhuzamosan Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra szólította fel az amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak az iráni utazástól, az ott tartózkodókat pedig az ország azonnali elhagyására kérte. Egyúttal felszólította Teheránt, hogy engedje szabadon a fogva tartott amerikai állampolgárokat.
