Az Egyesült Államok külügyminisztériuma bejelentette, hogy az amerikai nagykövetség támogató személyzete és a diplomaták családtagjai elhagyják Izraelt. Az intézkedést február 27-én hozták meg a nagykövetség hivatalos honlapja szerint biztonsági aggályokra hivatkozva.

Izrael: menekítik az amerikaiakat Izraelből, valami szörnyű dolog készül

Az amerikai nagykövet, Mike Huckabee levélben tájékoztatta a dolgozókat, hogy aki elhagyhatja az országot, már ma tegye meg. Huckabee hangsúlyozta, hogy „nem kell pánikba esni”, de a repülőjegyeket mielőbb le kell foglalni.

A The New York Times szerint a nagykövetségi személyzet és családtagjaik távozásának engedélyezése összefüggésbe hozható Irán elleni tervezett katonai akcióval. Az Egyesült Államok polgárai szintén elhagyhatják Izraelt, amíg kereskedelmi járatok rendelkezésre állnak.