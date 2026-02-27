Hírlevél
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma engedélyezte a nagykövetségi személyzet és diplomaták családtagjainak távozását Izraelből. Izrael biztonsági helyzete miatt a nagykövetség mindenkit arra kért, hogy minél előbb hagyja el az országot.
egyesült államokizraelnagykövetség

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma bejelentette, hogy az amerikai nagykövetség támogató személyzete és a diplomaták családtagjai elhagyják Izraelt. Az intézkedést február 27-én hozták meg a nagykövetség hivatalos honlapja szerint biztonsági aggályokra hivatkozva.

Izrael: menekítik az amerikaiakat Izraelből, valami szörnyű dolog készül
Izrael: menekítik az amerikaiakat Izraelből, valami szörnyű dolog készül
Fotó:   / AFP

Az amerikai nagykövet, Mike Huckabee levélben tájékoztatta a dolgozókat, hogy aki elhagyhatja az országot, már ma tegye meg. Huckabee hangsúlyozta, hogy „nem kell pánikba esni”, de a repülőjegyeket mielőbb le kell foglalni.

A The New York Times szerint a nagykövetségi személyzet és családtagjaik távozásának engedélyezése összefüggésbe hozható Irán elleni tervezett katonai akcióval. Az Egyesült Államok polgárai szintén elhagyhatják Izraelt, amíg kereskedelmi járatok rendelkezésre állnak.

 

