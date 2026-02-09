Izraeli vadászgépek emelkedtek a levegőbe — fenyegetés miatt kísértek egy repülőt

A Wizz Air W95301-es járata a londoni Luton repülőtérről tartott a tel-avivi Ben Gurion repülőtér felé, amikor az incidens történt. Az izraeli vadászgépek bevetésére azután került sor, hogy egy ultraortodox pár telefonján megjelent egy „fenyegető” felirat, amelyről később kiderült: a gyermekük nevezte át így a Wi-Fi hotspotot – írj a DailyMail.

Az izraeli vadászgépek fenyegetés miatt kísérték a járatot a leszállásig Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Izraeli vadászgépek riasztása — a gép Ciprus közelében körözött

Az izraeli sajtó szerint az arab „terrorista” szó jelent meg hálózatnévként, amit az egyik utas fenyegetésként értelmezett. A helyzet gyorsan eszkalálódott, ezért az Izraeli Légierő több vadászgépet is a levegőbe küldött.

A repülési adatok alapján a gép három kört írt le a Földközi-tenger felett, Ciprus közelében, mielőtt engedélyt kapott a leszállásra.

Földet érés után sem volt vége

A leszállást követően a gépet teljes biztonsági vizsgálatnak vetették alá: bombakereső kutyák, csomagellenőrzés és utasvizsgálat is történt. Az izraeli repülőtéri hatóság később megerősítette, hogy nem volt valódi fenyegetés, a forgalom pedig rövid időn belül helyreállt.

Nem egyedi eset

Alig néhány hete egy másik utasszállító is kényszerleszállást hajtott végre Barcelonában, miután bombafenyegetést észleltek egy utas telefonján. Akkor spanyol és francia vadászgépek kísérték a gépet a leszállásig.

