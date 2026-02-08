Kiderült: ő lesz a főszereplője az új Karib-tenger kalózai filmnek

A Karib-tenger kalózai filmek, és Jack Sparrow kalandjai a 2000-es évek eleje óta tartják izgalomban a közönséget, s meghatározó része a kalandfilmek világának, és máig az egyik legnépszerűbb Disney-sorozat maradt a rajongók körében.

Johnny Depp sokszor bújt Jack Sparrow szerepébe a Karib-tenger kalózaiban

Fotó: 7e Art/Disney Enterprises

Az első részben Jack Sparrow, Will Turner és Elizabeth Swann legendás kalandjai lenyűgözték a közönséget, majd aztán a sorozatos filmek milliárdokat hoztak a cégnek világszerte. Most azonban új szelek fújnak a Karib-tenger kalózai franchise körül: a Disney tervei szerint nem a jól ismert kapitány, Jack Sparrow, hanem az ő fia kerülne a történet középpontjába – írja a CBR.

Jack Sparrow fia a középpontban

Ez a váltás komoly újdonságot jelentene a Disney számára, hiszen a rajongók évtizedeken át Johnny Depp karakteréhez kötődtek, aki a Fekete Gyöngy legendás kapitányaként vált a sorozat szimbólumává.

A folytatás tehát egyfajta új fejezetet nyitna, amely a franchise hagyományait tiszteletben tartva mégis friss történettel próbálja megnyerni a közönséget a hollywoodi múlti.

A pletykák szerint a történet nem egy szigorú folytatás lenne, hanem inkább egy új generációs mesélés: Jack Sparrow fia állna a középpontban, miközben a klasszikus világ elemeinek – a kalózok, kincsek és misztikus kalandok – ereje továbbra is meghatározó maradna.

Jack Sparrow (balra) és Will Turner az első részben

Fotó: 7e Art/Disney Enterprises

Fontos megjegyezni, hogy a projekt még korai szakaszban van, és hivatalos részletek – például a karakter pontos háttere, a szereplők neve vagy a bemutató dátuma – még nem ismertek. Az azonban biztos: az új Karib-tenger kalózai újból felkavarja majd a hullámokat a filmes világban, és a legendás kalózkapitány örökségének folytatása izgalmas irányt ígér a nézők számára.