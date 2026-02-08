Kiderült: ő lesz a főszereplője az új Karib-tenger kalózai filmnek

Hírlevél
A tenger hullámai hamarosan újra felkorbácsolódnak a Disney egyik legismertebb filmjében. A Karib-tenger kalózainak története új irányt vehet, és nem kisebb szereplőre épülne, mint maga Jack Sparrow fiára.
A Karib-tenger kalózai filmek, és Jack Sparrow kalandjai a 2000-es évek eleje óta tartják izgalomban a közönséget, s meghatározó része a kalandfilmek világának, és máig az egyik legnépszerűbb Disney-sorozat maradt a rajongók körében.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No TalesYear : 2017 USADirector : Joachim Ronning, Espen Sandberg Johnny Depp Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions.Photo: Peter Mountain.It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Disney Enterprises / Photo12 via AFP), Johnny Depp sokszor bújt Jack Sparrow szerepébe a Karib-tenger kalózaiban
Johnny Depp sokszor bújt Jack Sparrow szerepébe a Karib-tenger kalózaiban
Fotó: 7e Art/Disney Enterprises

Az első részben Jack Sparrow, Will Turner és Elizabeth Swann legendás kalandjai lenyűgözték a közönséget, majd aztán a sorozatos filmek milliárdokat hoztak a cégnek világszerte. Most azonban új szelek fújnak a Karib-tenger kalózai franchise körül: a Disney tervei szerint nem a jól ismert kapitány, Jack Sparrow, hanem az ő fia kerülne a történet középpontjába – írja a CBR.

Jack Sparrow fia a középpontban

Ez a váltás komoly újdonságot jelentene a Disney számára, hiszen a rajongók évtizedeken át Johnny Depp karakteréhez kötődtek, aki a Fekete Gyöngy legendás kapitányaként vált a sorozat szimbólumává. 

A folytatás tehát egyfajta új fejezetet nyitna, amely a franchise hagyományait tiszteletben tartva mégis friss történettel próbálja megnyerni a közönséget a hollywoodi múlti. 

A pletykák szerint a történet nem egy szigorú folytatás lenne, hanem inkább egy új generációs mesélés: Jack Sparrow fia állna a középpontban, miközben a klasszikus világ elemeinek – a kalózok, kincsek és misztikus kalandok – ereje továbbra is meghatározó maradna.

Pirates of the Caribbean :The Curse of the Black Pearl Year: 2003 USADirector: Gore VerbinskiJohnny Depp, Orlando BloomRestricted to editorial use. See caption for more information about restrictions.It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Disney Enterprises / Photo12 via AFP), Jack Sparrow (balra) és Will Turner az első részben
Jack Sparrow (balra) és Will Turner az első részben
Fotó: 7e Art/Disney Enterprises

Fontos megjegyezni, hogy a projekt még korai szakaszban van, és hivatalos részletek – például a karakter pontos háttere, a szereplők neve vagy a bemutató dátuma – még nem ismertek. Az azonban biztos: az új Karib-tenger kalózai újból felkavarja majd a hullámokat a filmes világban, és a legendás kalózkapitány örökségének folytatása izgalmas irányt ígér a nézők számára.

 

