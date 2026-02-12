Gyászol Hollywood! 48 éves korában meghalt az ikonikus sorozatszínész

48 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt James Van Der Beek amerikai színész, a Dawson és a haverok sztárja – tájékoztat a BBC.

Ma reggel békésen elhunyt James David Van Der Beek. Bátorsággal, hittel és méltósággal viselte utolsó napjait

– közölte a gyászhírt a család.

A színésznél 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ám a sztár sokáig titkolta súlyos betegségét.

Van Der Beek az 1990-es évek végén és a 2000-es években a tévés világ egyik legismertebb arca volt a Dawson és a haverok című világhírű sorozat révén, de maradandót alkotott a Prérifalkas Blues című filmben.

„Megtört a szívem minden itt maradottért ma. Mindenkiért, aki ismerte és szerette Jamest” – búcsúzott Busy Philipps színésztársától.

„Bár James öröksége örökké élni fog, ez hatalmas veszteség nemcsak a család, hanem az egész világ számára” – írta Sarah Michelle Gellar színésznő.

Jennifer Garner is fájó szívvel búcsúzott a színésztől, sok erőt kívánva családjának ebben a nehéz időszakban.

„Dawson Leery ikonikus alakítása segített meghatározni egy televíziós generációt a rajongók számára, és a mai napig hatással van a közönségre” – búcsúzott a Sony Pictures produkciós cég a színésztől a Dawson és a haverok hivatalos közösségi oldalán.