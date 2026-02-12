Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

Tragédia

Gyászol Hollywood! 48 éves korában meghalt az ikonikus sorozatszínész

színész

Gyászol Hollywood! 48 éves korában meghalt az ikonikus sorozatszínész

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikusan fiatalon elhunyt a Dawson és a haverok sztárja. James Van Der Beek színész 48 évesen távozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színészbetegséggyászJames Van Der Beek

48 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt James Van Der Beek amerikai színész, a Dawson és a haverok sztárja – tájékoztat a BBC.

Elhunyt James Van Der Beek amerikai színész.
James Van Der Beek amerikai színész
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Ma reggel békésen elhunyt James David Van Der Beek. Bátorsággal, hittel és méltósággal viselte utolsó napjait

 – közölte a gyászhírt a család.

A színésznél 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ám a sztár sokáig titkolta súlyos betegségét.

Van Der Beek az 1990-es évek végén és a 2000-es években a tévés világ egyik legismertebb arca volt a Dawson és a haverok című világhírű sorozat révén, de maradandót alkotott a Prérifalkas Blues című filmben.

„Megtört a szívem minden itt maradottért ma. Mindenkiért, aki ismerte és szerette Jamest” – búcsúzott Busy Philipps színésztársától.

„Bár James öröksége örökké élni fog, ez hatalmas veszteség nemcsak a család, hanem az egész világ számára” – írta Sarah Michelle Gellar színésznő.

Jennifer Garner is fájó szívvel búcsúzott a színésztől, sok erőt kívánva családjának ebben a nehéz időszakban.

„Dawson Leery ikonikus alakítása segített meghatározni egy televíziós generációt a rajongók számára, és a mai napig hatással van a közönségre” – búcsúzott a Sony Pictures produkciós cég a színésztől a Dawson és a haverok hivatalos közösségi oldalán.

James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
James Van Der Beek, JamesVanDerBeek, élete képekben, galéria, meghalt, 2026
Galéria: James Van Der Beek élete képekben
1/15
1995 - Kerek világ című film

Évek óta küzdött súlyos betegségével James Van Der Beek

A színésznél 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ám betegségét több mint egy éven át titkolta a nyilvánosság elől. A rákos megbetegedést a 3. stádiumában fedezték fel a sztárnál, aki sokáig járt orvosi kezelésekre.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!