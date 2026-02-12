Szívszorító képeken James Van Der Beek utolsó napjai

Hírlevél
Tragikusan fiatalon elhunyt a Dawson és a haverok sztárja. A 48 évesen elhunyt James Van Der Beek utolsó napjairól megható képeket osztottak meg szerettei.
elhunytszínészJames Van Der Beek

48 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja. A színésznél 2023-ban diagnosztizáltak 3. stádiumú vastagbélrákot. A gyászhírt családja jelentette be, akik végig Van Der Beek mellett maradtak – írja a Page Six.

PARK CITY, UTAH - APRIL 01: James Van Der Beek attends Operation Smile's 11th annual Celebrity Ski & Smile Challenge presented by Alphapals, Barefoot Dreams and the St. Regis Deer Valley on April 01, 2023 in Park City, Utah. Alex Goodlett/Getty Images for Operation Smile/AFP (Photo by Alex Goodlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
James Van Der Beek
Fotó: ALEX GOODLETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A család és barátok több szívszorító képet is megosztottak a színész utolsó napjairól.

A korábbi WWE-sztár, Stacy Keibler röviddel a színész halála előtt találkozott. James Van Der Beek kerekesszékben csodálta a naplementét, miközben Keibler mellette térdelt.

Isten igazi ajándéka volt, hogy ezeket az utolsó napokat veled tölthettem

 – írta Keibler.

A színész közeli barátja, Alfonso Ribeiro megható posztban emlékezett meg James rákkal szemben vívott küzdelméről.

Nagyon megrázott a barátom, James halála. Ő igaz barátom volt, a testvéremként szerettem, ő volt az útmutató az életben. Vele voltam a rákkal vívott küzdelmében, mint a családja és barátai is

 – írta Riberio.

Mindössze 48 éves volt James Van Der Beek

Február 11-én, békésen távozott James Van Der Beek amerikai színész – adta hírül a gyászhírt a család. Van Der Beeknél 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot. A betegségét sokáig titkolta, de bő egy évvel később megosztotta a nyilvánossággal.

 

