Szívszorító képeken James Van Der Beek utolsó napjai

48 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja. A színésznél 2023-ban diagnosztizáltak 3. stádiumú vastagbélrákot. A gyászhírt családja jelentette be, akik végig Van Der Beek mellett maradtak – írja a Page Six.

James Van Der Beek

Fotó: ALEX GOODLETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A család és barátok több szívszorító képet is megosztottak a színész utolsó napjairól.

A korábbi WWE-sztár, Stacy Keibler röviddel a színész halála előtt találkozott. James Van Der Beek kerekesszékben csodálta a naplementét, miközben Keibler mellette térdelt.

Isten igazi ajándéka volt, hogy ezeket az utolsó napokat veled tölthettem

– írta Keibler.

A színész közeli barátja, Alfonso Ribeiro megható posztban emlékezett meg James rákkal szemben vívott küzdelméről.

Nagyon megrázott a barátom, James halála. Ő igaz barátom volt, a testvéremként szerettem, ő volt az útmutató az életben. Vele voltam a rákkal vívott küzdelmében, mint a családja és barátai is

– írta Riberio.

Mindössze 48 éves volt James Van Der Beek

Február 11-én, békésen távozott James Van Der Beek amerikai színész – adta hírül a gyászhírt a család. Van Der Beeknél 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot. A betegségét sokáig titkolta, de bő egy évvel később megosztotta a nyilvánossággal.