Nem diétázik, mégis karcsú: Jane Seymour szerint a jó közérzet a legnagyobb luxus

Nagy figyelmet kapott Jane Seymour, miután a színésznő egy friss interjúban beszélt arról, hogyan ünnepelte 75. születésnapját, és milyen tudatos döntések mentén él mind a mai napig. A világsztár szerint nem diétázik, nem sanyargatja magát, inkább olyan életformát alakított ki, amely hosszú távon is fenntartható.

Jane Seymour

Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jane Seymour szerint nem a diéta a titok

A színésznő elmondása szerint a mediterrán étrend híve, amelyben sok a hal, a zöldség, az olívaolaj és a friss alapanyag. Reggelire általában kávét és főtt tojást fogyaszt, míg a nap egyetlen kiadósabb étkezését kora délutánra időzíti. Köztes étkezésként zöldségeket, humuszt és olajos magvakat választ, az édességeket pedig inkább mellőzi.

Az emberek megkérdezik tőlem, hogy van-e csalónapom a diétámmal, és azt válaszolom, hogy soha nem diétázom, csak jó döntéseket hozok, és tartom is magam hozzájuk

– mondta.

Úgy véli, ha valaki folyamatosan tiltásokban gondolkodik, könnyebben elbukik, míg az élvezettel fogyasztott, egészséges ételek hosszú távon is működnek. Mozgás terén sem hajszolja túl magát: könnyű súlyzós edzést és pilatest végez, de szerinte a legfontosabb az, hogy az ember folyamatosan mozgásban maradjon.

Az egészségtudatos életmód mögött családi okok is állnak: a szívbetegségek előfordulása miatt rendszeresen jár orvosi vizsgálatokra, figyel az alvásra és igyekszik minimalizálni a stresszt. A színésznő szerint mindez együtt járul hozzá ahhoz, hogy 75 évesen is „élete legjobb formájában” érezze magát – szakmailag és fizikailag egyaránt.

További tartalmak:

A tudatos táplálkozás lehet az egyik legerősebb fegyver a nők kezében az agyi érkatasztrófák ellen. A friss eredmények alapján a mediterrán étrend követése közel negyedével csökkentheti a súlyosabb agyvérzés esélyét, de az általános kockázat is jelentősen mérséklődik.

A fizikai aktivitás fontossága 60 év felett kiemelten hangsúlyos. A testmozgás nem csupán az izomerő, hanem az életminőség egyik legmeghatározóbb tényezője. A rendszeres, életkorhoz igazított edzés lassítja az öregedéssel járó izom- és csontvesztést, javítja az ízületek rugalmasságát, és megelőzi a mozgásszegény életmód negatív következményeit.