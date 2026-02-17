Hírlevél
Nem diétázik, mégis karcsú: Jane Seymour szerint a jó közérzet a legnagyobb luxus

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
75 éves lett, mégis energikusabbnak érzi magát, mint valaha. Jane Seymour most elárulta, milyen életmódbeli szokások segítenek neki abban, hogy évtizedek óta megőrizze alakját és vitalitását.
Nagy figyelmet kapott Jane Seymour, miután a színésznő egy friss interjúban beszélt arról, hogyan ünnepelte 75. születésnapját, és milyen tudatos döntések mentén él mind a mai napig. A világsztár szerint nem diétázik, nem sanyargatja magát, inkább olyan életformát alakított ki, amely hosszú távon is fenntartható.

Jane Seymour
Jane Seymour
Jane Seymour szerint nem a diéta a titok

A színésznő elmondása szerint a mediterrán étrend híve, amelyben sok a hal, a zöldség, az olívaolaj és a friss alapanyag. Reggelire általában kávét és főtt tojást fogyaszt, míg a nap egyetlen kiadósabb étkezését kora délutánra időzíti. Köztes étkezésként zöldségeket, humuszt és olajos magvakat választ, az édességeket pedig inkább mellőzi.

Az emberek megkérdezik tőlem, hogy van-e csalónapom a diétámmal, és azt válaszolom, hogy soha nem diétázom, csak jó döntéseket hozok, és tartom is magam hozzájuk

– mondta. 

Úgy véli, ha valaki folyamatosan tiltásokban gondolkodik, könnyebben elbukik, míg az élvezettel fogyasztott, egészséges ételek hosszú távon is működnek. Mozgás terén sem hajszolja túl magát: könnyű súlyzós edzést és pilatest végez, de szerinte a legfontosabb az, hogy az ember folyamatosan mozgásban maradjon.

Az egészségtudatos életmód mögött családi okok is állnak: a szívbetegségek előfordulása miatt rendszeresen jár orvosi vizsgálatokra, figyel az alvásra és igyekszik minimalizálni a stresszt. A színésznő szerint mindez együtt járul hozzá ahhoz, hogy 75 évesen is „élete legjobb formájában” érezze magát – szakmailag és fizikailag egyaránt.

A tudatos táplálkozás lehet az egyik legerősebb fegyver a nők kezében az agyi érkatasztrófák ellen. A friss eredmények alapján a mediterrán étrend követése közel negyedével csökkentheti a súlyosabb agyvérzés esélyét, de az általános kockázat is jelentősen mérséklődik.

A fizikai aktivitás fontossága 60 év felett kiemelten hangsúlyos. A testmozgás nem csupán az izomerő, hanem az életminőség egyik legmeghatározóbb tényezője. A rendszeres, életkorhoz igazított edzés lassítja az öregedéssel járó izom- és csontvesztést, javítja az ízületek rugalmasságát, és megelőzi a mozgásszegény életmód negatív következményeit.

 

