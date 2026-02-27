Bizarr japán szokás, amitől leesik az állunk

A kezdeményezés eredetileg Csiba prefektúrában indult egy temetkezési vállalkozás különleges ajánlataként, ám ma már Tokióban is működnek olyan helyek, ahol bárki kipróbálhatja ezt a különös japán szokást, a „koporsófekvést”.

A japán szokás részeként egyre többen próbálják ki a koporsós meditációt Tokióban.

Fotó: X/@nypost

Miért terjed a japán szokás, amelyben koporsóban meditálnak?

A japán szokás hátterében a kuyō hagyománya áll, amely emlékező, megemlékező szertartást jelent. A japán kultúrában régóta jelen van az élet törékenységének elfogadása és a halál esztétikai szemlélete – írja a NY Post cikke.

A koporsóban fekvés – vagyis a coffin-lying – lehetőséget ad arra, hogy az emberek csendben, zárt térben szembenézzenek saját halandóságukkal. A résztvevők szerint ez a tapasztalat segít átgondolni az életük értelmét, csökkenteni a szorongást, és új perspektívát ad a mindennapokhoz.

A trend ráadásul egy olyan időszakban erősödött meg, amikor Japánban aggasztóan magas a fiatalok körében az öngyilkossági arány. Több szolgáltató hangsúlyozza: a koporsós meditáció a mentális egészség támogatásának egy kreatív eszköze lehet.

Hogyan zajlik egy koporsós meditáció a japán szokás szerint?

A tokiói Meiso Kukan Kanoke-in nevű spa például különböző stílusú koporsókat kínál. A szolgáltatást a Grave Tokyo cég színes, dekoratív darabjai teszik még különlegesebbé.

A résztvevők 30 perces, nagyjából 13 dollárba kerülő alkalmon vehetnek részt. Választhatnak nyitott vagy zárt koporsót, kérhetnek nyugtató zenét, mennyezetre vetített videót, vagy teljes csendet.

A tervező, Mikako Fuse szerint a cél nem a félelemkeltés, hanem annak megmutatása, hogy „a halál lehet világos és nem feltétlenül ijesztő”. Ugyanakkor az élmény arra is emlékeztet: az élet értékes, és érdemes megbecsülni minden pillanatát.