Bizarr japán szokás, amitől leesik az állunk

A kezdeményezés eredetileg Csiba prefektúrában indult egy temetkezési vállalkozás különleges ajánlataként, ám ma már Tokióban is működnek olyan helyek, ahol bárki kipróbálhatja ezt a különös japán szokást, a „koporsófekvést”.
Miért terjed a japán szokás, amelyben koporsóban meditálnak?
A japán szokás hátterében a kuyō hagyománya áll, amely emlékező, megemlékező szertartást jelent. A japán kultúrában régóta jelen van az élet törékenységének elfogadása és a halál esztétikai szemlélete – írja a NY Post cikke.
A koporsóban fekvés – vagyis a coffin-lying – lehetőséget ad arra, hogy az emberek csendben, zárt térben szembenézzenek saját halandóságukkal. A résztvevők szerint ez a tapasztalat segít átgondolni az életük értelmét, csökkenteni a szorongást, és új perspektívát ad a mindennapokhoz.
A trend ráadásul egy olyan időszakban erősödött meg, amikor Japánban aggasztóan magas a fiatalok körében az öngyilkossági arány. Több szolgáltató hangsúlyozza: a koporsós meditáció a mentális egészség támogatásának egy kreatív eszköze lehet.
Hogyan zajlik egy koporsós meditáció a japán szokás szerint?
A tokiói Meiso Kukan Kanoke-in nevű spa például különböző stílusú koporsókat kínál. A szolgáltatást a Grave Tokyo cég színes, dekoratív darabjai teszik még különlegesebbé.
A résztvevők 30 perces, nagyjából 13 dollárba kerülő alkalmon vehetnek részt. Választhatnak nyitott vagy zárt koporsót, kérhetnek nyugtató zenét, mennyezetre vetített videót, vagy teljes csendet.
A tervező, Mikako Fuse szerint a cél nem a félelemkeltés, hanem annak megmutatása, hogy „a halál lehet világos és nem feltétlenül ijesztő”. Ugyanakkor az élmény arra is emlékeztet: az élet értékes, és érdemes megbecsülni minden pillanatát.
Az Origo korábban bemutatta, milyen különleges mentális és spirituális irányzatok terjednek Japánban.
Egy korábbi elemzés feltárja, hogyan próbálják a japán fiatalok kezelni a rájuk nehezedő elvárásokat.