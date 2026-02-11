Óriási jégvulkán nőtt ki a semmiből New Yorkban

A különleges jégvulkán a híres Letchworth State Park területén alakult ki, ahol a fagypont alatti hőmérséklet és egy egyedi gravitációs szökőkútrendszer együtt hozta létre a látványos jégképződményt. Az akár 9–10 méter magas jégkúp most rekordméretet ért el – írj a NewYorkPost.

A jégvulkán rekordmagasságot ért el — a különleges jégképződmény 9–10 méteresre nőtt az extrém hidegben Fotó: JOHN WHITNEY / NurPhoto

Hogyan alakul ki a jégvulkán?

A jégvulkán kialakulása egy gravitációs szökőkút rendszer működésének köszönhető. A magasabban elhelyezkedő víztározóból érkező víz lefelé áramlik egy kamrába, ahol összenyomja a levegőt. Ez a sűrített levegő nagy erővel löki fel a vizet a kifolyón keresztül — mindezt szivattyúk használata nélkül.

A víz olyan gyorsan és nagy nyomással tör fel, hogy az extrém hideg időjárás ellenére sem fagy meg azonnal. Amikor azonban visszahullik a felszínre, a vízcseppek azonnal megfagynak. Ez az ismétlődő folyamat fokozatosan építi fel a kúp alakú jégszobrot.

A rendkívül hideg tél miatt az idei jégvulkán rekordszintre nőtt: február 9-én már körülbelül 9–10 méter magas volt, és tovább növekedhet, amíg a fagyos idő kitart.

Rekordméretű jégvulkán lett a tél szenzációja

A park vezetése szerint a jégvulkán minden évben kialakulhat, de ekkora méretet ritkán ér el. A kúp alakú jégképződmény most az egyik legnépszerűbb téli látványossággá vált a környéken.

A jégkúp addig növekszik tovább, amíg a szökőkút működik és a hőmérséklet elég alacsony marad ahhoz, hogy a víz azonnal megfagyjon. Ha enyhül az idő, a hatalmas jégvulkán lassan olvadásnak indul.

