Belehalt sérüléseibe az a kalauz, akire az egyik utas támadt rá Németországban

A 26 éves elkövető hétfőn este támadta meg a német állami vasúttársaság (Deutsche Bahn) jegyellenőrét, amikor a szerelvény éppen elhagyta a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Landstuhl város vasútállomását.

A jegyellenőr gyilkosát elfogták. A kép illusztráció. Fotó: Unsplash

A jegyellenőr belehalt sérüléseibe

A támadás helyszínén az utasok elsősegélyt nyújtottak a sérültnek, majd értesítették a rendőrséget. A kalauzt újraélesztették, és kórházba szállították, ahol azonban szerdán reggel belehalt sérüléseibe.

A Németországban élő, görög állampolgárságú elkövetőt a tartományi és szövetségi rendőrség egységei a helyszínen elfogták és őrizetbe vették.

A férfi a kalauz fejére mért ökölcsapásokkal okozta a végzetes sérüléseket. Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezérigazgatója a LinkedIn közösségi platformon döbbenetét és részvétét fejezte ki a történtek miatt.

Minden kollégánk nevében elítéljük ezt a szörnyű erőszakcselekményt és munkatársunk teljességgel értelmetlen halálát

- írta, és hozzátette, hogy munkatársaik ellen gyakran követnek el erőszakos cselekményeket. A vasúti dolgozók szakszervezete (EVG) délután 3 órára egyperces néma gyászt hirdetett.

Ticketkontrolle, dann Reanimation.

Megdöbbentünk és gyászoljuk kollégánk elvesztését

- mondta az EVG elnöke, aki felszólította a politikusokat, hogy tegyenek intézkedéseket a dolgozók biztonsága érdekében.