Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Tudta?

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

utas

Belehalt sérüléseibe az a kalauz, akire az egyik utas támadt rá Németországban

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghalt az a 36 éves kalauz, akit életveszélyesen megsebesített egy jegy nélküli utas egy nyugat-németországi regionális vonaton - közölte szerdán a német rendőrség. A gyanúsított a leszállásra való felszólítás után támadt rá a jegyellenőrre, súlyos fejsérüléseket okozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utasNémetországkalauzrendőrségmunkatárs

A 26 éves elkövető hétfőn este támadta meg a német állami vasúttársaság (Deutsche Bahn) jegyellenőrét, amikor a szerelvény éppen elhagyta a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Landstuhl város vasútállomását. 

jegyellenőr
A jegyellenőr gyilkosát elfogták. A kép illusztráció. Fotó: Unsplash

 

A jegyellenőr belehalt sérüléseibe

A támadás helyszínén az utasok elsősegélyt nyújtottak a sérültnek, majd értesítették a rendőrséget. A kalauzt újraélesztették, és kórházba szállították, ahol azonban szerdán reggel belehalt sérüléseibe.

A Németországban élő, görög állampolgárságú elkövetőt a tartományi és szövetségi rendőrség egységei a helyszínen elfogták és őrizetbe vették.

A férfi a kalauz fejére mért ökölcsapásokkal okozta a végzetes sérüléseket. Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezérigazgatója a LinkedIn közösségi platformon döbbenetét és részvétét fejezte ki a történtek miatt.

Minden kollégánk nevében elítéljük ezt a szörnyű erőszakcselekményt és munkatársunk teljességgel értelmetlen halálát

- írta, és hozzátette, hogy munkatársaik ellen gyakran követnek el erőszakos cselekményeket. A vasúti dolgozók szakszervezete (EVG) délután 3 órára egyperces néma gyászt hirdetett.

Megdöbbentünk és gyászoljuk kollégánk elvesztését

- mondta az EVG elnöke, aki felszólította a politikusokat, hogy tegyenek intézkedéseket a dolgozók biztonsága érdekében. Az Origo korábban arról írt, nem tudták kiutasítani a migránst Németországból, most a vád szerint gyilkolt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!