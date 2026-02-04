Belehalt sérüléseibe az a kalauz, akire az egyik utas támadt rá Németországban

A 26 éves elkövető hétfőn este támadta meg a német állami vasúttársaság (Deutsche Bahn) jegyellenőrét, amikor a szerelvény éppen elhagyta a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Landstuhl város vasútállomását.
A jegyellenőr belehalt sérüléseibe
A támadás helyszínén az utasok elsősegélyt nyújtottak a sérültnek, majd értesítették a rendőrséget. A kalauzt újraélesztették, és kórházba szállították, ahol azonban szerdán reggel belehalt sérüléseibe.
A Németországban élő, görög állampolgárságú elkövetőt a tartományi és szövetségi rendőrség egységei a helyszínen elfogták és őrizetbe vették.
A férfi a kalauz fejére mért ökölcsapásokkal okozta a végzetes sérüléseket. Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezérigazgatója a LinkedIn közösségi platformon döbbenetét és részvétét fejezte ki a történtek miatt.
Minden kollégánk nevében elítéljük ezt a szörnyű erőszakcselekményt és munkatársunk teljességgel értelmetlen halálát
- írta, és hozzátette, hogy munkatársaik ellen gyakran követnek el erőszakos cselekményeket. A vasúti dolgozók szakszervezete (EVG) délután 3 órára egyperces néma gyászt hirdetett.
Megdöbbentünk és gyászoljuk kollégánk elvesztését
- mondta az EVG elnöke, aki felszólította a politikusokat, hogy tegyenek intézkedéseket a dolgozók biztonsága érdekében. Az Origo korábban arról írt, nem tudták kiutasítani a migránst Németországból, most a vád szerint gyilkolt.