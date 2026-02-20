Oroszlánjelmezben táncoló rendőrök buktatták le a betörőt – videó

Bangkokban nem mindennapi módszerrel kaptak el egy sorozatbetörőt: a rendőrök piros-arany oroszlánjelmezben táncolva közelítették meg a gyanúsítottat a holdújévi ünnepségen – írja a Sky News.

Az oroszlánjelmezes tánc a holdújévi hagyományok része – Fotó: ANUSAK LAOWILAS / NurPhoto

Oroszlánjelmezes rendőrök csaptak le Thaiföldön

A bangkoki rendőrség felvételein látszik, ahogy a jelmezes tiszt a férfi felé táncol, majd hirtelen lecsap rá, és lefogja a Nonthaburi tartományi templomnál. A 33 éves férfit azzal vádolják, hogy a hónap elején háromszor betört egy helyi rendőrfőnök otthonába, és körülbelül 2 millió baht (kb. 29 millió forint) értékű értéktárgyat lopott.

Korábban többször próbálták elfogni a betörőt, de mindig elszökött – végül az ellopott amulettek nyomán azonosították, és kiderült, hogy gyakran jár templomokba Nonthaburiban.

Az oroszlánjelmez – a holdújév hagyományos táncainak része – tökéletes álcázást biztosított az akcióhoz. A férfi beismerte a betöréseket, és elmondta, hogy a lopott pénzt drogokra és szerencsejátékra költötte; korábban már elítélték hasonló bűncselekmények miatt.

