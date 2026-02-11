Jennifer Aniston elárulta: ezzel a diétával marad bombaformában

A világsztár nem titkolja, hogy fegyelmezett, ugyanakkor hosszú távon is tartható rendszert követ. Jennifer Aniston alakja mögött nem csupán diéta áll, a rendszeres mozgás és a mentális egyensúly legalább ilyen fontos szerepet játszik - tájékoztat a Daily Mail.

Jennifer Aniston tudatos étrenddel őrzi alakját - Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit eszik egy nap Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston napja általában meleg citromos vízzel indul, majd egy kávéval folytatódik. Reggelire fehérjedús ételeket választ: zabkását tojásfehérjével, tojást többféle elkészítési móddal, vagy fehérjeturmixot gyümölcsökkel, zöld porral és kollagénnel. Ebédre gyakran tonhalat eszik uborkás-lencsés salátával, szójaszósz helyett aminosav-alapú öntettel.

Napközben kemény tojás, sajtrúd vagy leves kerülhet az asztalára.

Vacsorára sült csirkét fogyaszt cukkinispagettivel és pestóval, de időnként tésztát is megenged magának. Jennifer Aniston étrendjének lényege az egyensúly.

Hogyan tartja formában magát Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston 57 évesen sem kizárólag a diétára támaszkodik. A rendszeres mozgás kulcsfontosságú: lépcsőzőgépes edzéseket végez, erősít és kardiózik, emellett nagy hangsúlyt fektet a regenerációra is. A meditáció napi rutinjának része, valamint sok időt tölt a szabadban kutyáival.

A megfelelő alvás, a stresszkezelés és a mentális egyensúly ugyanannyira hozzájárul a sikerhez, mint maga a diéta.

Milyen diétát követ Jennifer Aniston?

A színésznő diétájának alapja a magas fehérjetartalom és az alacsony szénhidrát- és cukorfogyasztás. Kerüli a feldolgozott élelmiszereket, és figyel arra, hogy természetes alapanyagokból állítsa össze az étrendjét. Ugyanakkor nem tilt meg magának mindent: időnként pizzát, hamburgert vagy mexikói ételeket is fogyaszt. A szigorú szabályok helyett inkább hosszú távon fenntartható rendszert követ.

Jennifer Aniston 16/8 böjt módszere hogyan működik?

Jennifer Aniston az úgynevezett 16/8 diéta, vagyis az időszakos böjt egyik formáját alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy 16 órán keresztül nem eszik, és az étkezéseit egy nyolcórás időablakba sűríti – például reggel 10 és este 6 óra között. Az időszakos böjt segíthet az energiaszint stabilizálásában és a tudatos étkezési szokások kialakításában. Jennifer Aniston szerint ez a módszer jól illeszkedik az életmódjához, és hozzájárul ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak érezze magát.