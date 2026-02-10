Nem fog rajta az idő: elképesztő formában villantott a Dirty Dancing sztárja

Az egyik képen Jennifer Grey fekete bikiniben, napszemüvegben pihen a tengerparton, mögötte az óceán végtelen kékségével. Egy másik felvételen már egy letisztult fekete egyrészes fürdőruhában sétál a vízben, a nyakában réteges nyakláncokkal, miközben a hullámok a lábát mossák. Az egész jelenet természetes, pózmentes hangulatot áraszt – állapította meg a Fox News.

A Dirty Dancing sztárja, Jennifer Grey

Jennifer Grey és jó barátnője lányos programon vettek részt

A fotósorozatban egy napsütötte szelfi is helyet kapott: a színésznő mosolyogva néz a kamerába, haján megcsillan a fény, a lazán a nyakába kötött kendő pedig csak fokozza a gondtalan nyári hangulatot.

A poszt azonban nemcsak a strandolásról szólt, hanem egy évtizedek óta tartó barátságról is. Az egyik képen Jennifer Grey régi barátnőjével, Tracy Pollannel pózol, akivel még tinédzserkorukban, egy New York-i elitiskolában ismerkedtek meg.

Rég esedékes lányos kiruccanás. Úgy vihogtunk, mintha újra középiskolások lennénk”

– írta a színésznő a fotókhoz. Pollan válasza sem maradt el: „A legjobban szeretlek!”

Mutatjuk a képet a sztárról:

Jennifer Grey rendszeresen hangsúlyozza, milyen fontos számára ez a kapcsolat: korábban Pollant „élethosszig tartó testvérbarátnak” nevezte, akire 14 éves kora óta minden élethelyzetben számíthat.

A színésznő neve örökre összeforrt az 1987-es Dirty Dancinggel, amely világsikert hozott számára. Nemrég pedig hatalmas bejelentést tett: visszatér Frances „Baby” Houseman szerepébe egy készülő folytatásban.

Baby szerepe mindig különleges helyet foglalt el a szívemben, ahogy sok rajongóéban is. Régóta gondolkodom azon, hol tarthatna most az élete”

– fogalmazott Grey, aki a film vezető producereként is részt vesz a munkában.

A folytatás célja, hogy a klasszikus történetet egy új generáció számára is életre keltse.

Jennifer Grey és Patrick Swayze szerelmespárt alakítottak, de a valóságban nem kedvelték egymást.

