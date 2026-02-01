Ezt látni kell: Jennifer Lopez csipkés ruhában villantott

Az 56 éves énekesnő hosszú, elegáns ruhában sétált a kaliforniai városrészben, amely tökéletesen illeszkedett kifinomult megjelenéséhez. Jennifer Lopez megjelenése ezúttal is azt mutatta, hogy a divat és a családi pillanatok harmonikusan megférnek egymás mellett - írja a Daily Mail.

Jennifer Lopez feltűnő ruhában érkezett a Vanity Fair és az Amazon MGM Studios díjszezoni eseményére

Fotó: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez szaténruhában tündökölt

A nyilvános megjelenés során Jennifer Lopez ruhája azonnal magára vonta a figyelmet. A mélyen dekoltált, csipkés részletekkel díszített szaténruha elegáns, mégis könnyed hatást keltett. A szettet nyitott orrú magassarkú cipőkkel, visszafogott ékszerekkel és túlméretezett napszemüveggel egészítette ki, ami tökéletesen passzolt a Beverly Hills-i környezethez.

Jennifer Lopez és Marc Anthony közös gyerekei

Jennifer Lopez fia, Max ikertestvérével, Emmével a sztár korábbi házasságából született. Marc Anthony és Jennifer Lopez 2004 és 2014 között voltak házasok, közös gyermekeik pedig hamarosan nagykorúak lesznek: februárban ünneplik 18. születésnapjukat. Az énekesnő korábban arról is beszélt, hogy gyerekei számára a legfontosabb az, hogy édesanyjuk a munka után velük legyen, nem pedig a reflektorfény.

