Meghalt Jesse Jackson, az amerikai polgárjogi mozgalom ikonikus alakja

2026. február 17-én meghalt Jesse Jackson, amerikai politikus és tiszteletes. Élete szorosan összefonódott az amerikai fekete polgárjogi mozgalom történetével. A tiszteletes és amerikai politikus az 1960-as évektől meghatározó szerepet játszott az afroamerikai közösségek érdekképviseletében, majd országos politikai pályára lépett – Jesse Jackson haláláról beszámolt a Fox News.
Jesse Jackson és a fekete polgárjogi mozgalom
Jesse Jackson az 1960-as évektől kapcsolódott be az amerikai fekete polgárjogi mozgalom munkájába. Teológiai tanulmányai mellett vált aktív szereplővé, majd a selmai menetelések idején Martin Luther King Jr. oldalán tűnt fel.
King később bevonta a Southern Christian Leadership Conference (SCLC) szervezetébe, ahol Jackson gyorsan vezető szerephez jutott, és a mozgalom egyik legismertebb szervezőjévé vált.
Gazdasági nyomásgyakorlás az afroamerikaiak érdekében
Az Operation Breadbasket program országos irányítójaként gazdasági eszközökkel próbált változást elérni. Célja az volt, hogy nagyvállalatok több afroamerikait alkalmazzanak, ennek érdekében tárgyalásokat folytatott és bojkottokat szervezett. A program révén országos ismertségre tett szert, neve egyre inkább összeforrt a fekete közösségek politikai és társadalmi érdekképviseletével.
Merénylet Martin Luther King ellen
1968-ban jelen volt Memphisben, amikor meggyilkolták Martin Luther King Jr.-t. A tragédia után a következő évtizedekben országos politikai tényezővé vált, és aktív szereplője lett az amerikai közéletnek.
Kétszer is elindult az Egyesült Államok elnökválasztásán, ezzel új szintre emelve a fekete politikai részvétel láthatóságát az országban. Indulásai mérföldkőnek számítottak az afroamerikai közösség politikai képviseletének történetében.
Jesse Jackson politikai öröksége
Az utóbbi években súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, többek között progresszív szupranukleáris bénulással. Halálának hivatalos okát egyelőre nem közölték.
Jesse Jackson életútja és tevékenysége meghatározó része marad az amerikai fekete polgárjogi mozgalom történetének, és öröksége évtizedeken átívelően formálta az afroamerikai közösségek érdekképviseletét – írja a The Guardian.
A híres beszéd, ami felrázta az amerikai társadalom lelkiismeretét
1963. augusztus 28-án mondta el Washingtonban a polgárjogi szervezetek rendezvényén, negyedmilliós tömeg előtt Martin Luther King lelkész, az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának vezetője a „Van egy álmom" címmel ismertté vált, az amerikai társadalom lelkiismeretét felrázó és a faji megkülönböztetés ellen cselekvésre buzdító beszédét.