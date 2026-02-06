Itt a jet lag elleni gyógyszer? Napok helyett órák alatt jöhet az átállás

A jet lag ellenszer iránti igény világszerte hatalmas, hiszen évente több mint 100 millió embert érint az időzónaváltás okozta cirkadián zavar. A jet lag nemcsak alvászavart és kimerültséget okoz, hanem koncentrációs problémákat, fejfájást és hangulatingadozást is kiválthat – írja a NewYorkPost.
A Mic-628 nevű új vegyület az úgynevezett Per1 óragént aktiválja, amely kulcsszerepet játszik a belső biológiai óra működésében.
A kutatók szerint ez a jet lag ellenszer azért különleges, mert nemcsak az agy „főóráját”, hanem a szervezet szinte minden sejtjében működő perifériás órákat is képes egyszerre átállítani.
Állatkísérletekben egyetlen adag Mic-628 négy nap alatt szinkronizálta a cirkadián ritmust, míg a kezeletlen csoportnál ez hét napig tartott.
Miért lehet ez az eddigi leghatékonyabb jet lag ellenszer?
A jet lag ellenszer különösen keleti irányú utazásnál lehet áttörés, mivel ilyenkor a belső órát előre kell tolni — ez a szervezet számára jóval megterhelőbb folyamat. A Mic-628 ráadásul időzítéstől függetlenül hat, szemben a melatoninnal vagy a fényterápiával.
Amikor a jet lag már nem csak kellemetlen
Szakértők — köztük a Cleveland Clinic — szerint a tartós jet lag komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat. Ha nincs megfelelő jet lag ellenszer, a hosszan fennálló ritmuszavar alvászavarhoz, depresszióhoz, cukorbetegséghez és egyes daganatos betegségekhez is hozzájárulhat.
Mit tehet addig, amíg a jet lag ellenszer elérhető lesz?
A szakértők szerint az utazás előtti fokozatos alvásidő-eltolás, az alkohol kerülése, az érkezés utáni könnyű mozgás és a nappali alvás elhagyása segíthet mérsékelni a tüneteket — de ezek hatása messze nem olyan célzott, mint egy valódi jet lag ellenszer.
Itt a megoldás a jet lag ellen: nem az, amire elsőre gondol
A hosszú repülőutak után jelentkező kimerültség, fejfájás és koncentrációzavar sok utazó rémálma. A jet lag azonban a szakértők szerint nem elsősorban az alváshiány miatt alakul ki, hanem azért, mert a szervezet belső órája nincs összhangban az új helyi fény–sötétség ciklussal.
Kevés dolog tudja annyira elrontani egy hosszú, távoli utazás kezdetét, mint amikor megérkezés után az ember csak aludni szeretne, vagy épp az éjszaka közepén pattan ki a szeme.