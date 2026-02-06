Itt a jet lag elleni gyógyszer? Napok helyett órák alatt jöhet az átállás

A jet lag ellenszer iránti igény világszerte hatalmas, hiszen évente több mint 100 millió embert érint az időzónaváltás okozta cirkadián zavar. A jet lag nemcsak alvászavart és kimerültséget okoz, hanem koncentrációs problémákat, fejfájást és hangulatingadozást is kiválthat – írja a NewYorkPost.

Jet lag ellenszer jön — vége lehet a napokig tartó szenvedésnek? Fotó:Illusztráció/Unplash

A Mic-628 nevű új vegyület az úgynevezett Per1 óragént aktiválja, amely kulcsszerepet játszik a belső biológiai óra működésében.

A kutatók szerint ez a jet lag ellenszer azért különleges, mert nemcsak az agy „főóráját”, hanem a szervezet szinte minden sejtjében működő perifériás órákat is képes egyszerre átállítani.

Állatkísérletekben egyetlen adag Mic-628 négy nap alatt szinkronizálta a cirkadián ritmust, míg a kezeletlen csoportnál ez hét napig tartott.

Miért lehet ez az eddigi leghatékonyabb jet lag ellenszer?

A jet lag ellenszer különösen keleti irányú utazásnál lehet áttörés, mivel ilyenkor a belső órát előre kell tolni — ez a szervezet számára jóval megterhelőbb folyamat. A Mic-628 ráadásul időzítéstől függetlenül hat, szemben a melatoninnal vagy a fényterápiával.

Amikor a jet lag már nem csak kellemetlen

Szakértők — köztük a Cleveland Clinic — szerint a tartós jet lag komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat. Ha nincs megfelelő jet lag ellenszer, a hosszan fennálló ritmuszavar alvászavarhoz, depresszióhoz, cukorbetegséghez és egyes daganatos betegségekhez is hozzájárulhat.

Mit tehet addig, amíg a jet lag ellenszer elérhető lesz?

A szakértők szerint az utazás előtti fokozatos alvásidő-eltolás, az alkohol kerülése, az érkezés utáni könnyű mozgás és a nappali alvás elhagyása segíthet mérsékelni a tüneteket — de ezek hatása messze nem olyan célzott, mint egy valódi jet lag ellenszer.

Itt a megoldás a jet lag ellen: nem az, amire elsőre gondol

A hosszú repülőutak után jelentkező kimerültség, fejfájás és koncentrációzavar sok utazó rémálma. A jet lag azonban a szakértők szerint nem elsősorban az alváshiány miatt alakul ki, hanem azért, mert a szervezet belső órája nincs összhangban az új helyi fény–sötétség ciklussal.