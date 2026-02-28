Rá sem ismerni, mi történt Jim Carrey arcával?

Jim Carrey sokkolta a rajongóit új külsejével az 51. César-díjátadón Párizsban. A 64 éves színész arca annyira megváltozott, hogy sokan szinte rá sem ismertek a sztárra – írja a DailyMail.

Jim Carrey kanadai színész Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A színész arca a rajongók szerint több műtéti és szépségbeavatkozásról árulkodik, ezt a színész nem erősítette meg.

Életmű-díjat kapott Jim Carrey

A díjátadón Jim Carrey életmű-díjat vehetett át, amelyet édesapjának szentelt beszédében.

„Azt akartam, hogy az apámat ismerjék el. Ő olyan ember volt, hogy ha öt percig találkoztál vele, olyan volt, mintha ötven éve ismernéd” – mondta a színész.

Jim Carrey egy hosszabb szünet után 2020-ban tért vissza a filmvászonra.

Kiderült, mi okozhatta a Ponyvaregény sztárjának rejtélyes halálát

Hatvanéves korában meghalt Peter Greene amerikai színész. A New York-i Főorvosi Hivatal közlése szerint egy véletlen baleset következtében vesztette életét: egy lövés érte a bal hónaljánál, amely súlyosan megsértette a felkari artériáját, és az ebből keletkezett erős vérzés végül halálosnak bizonyult.

Fél napon át sminkelték szörnnyé a Frankenstein szépfiúját

Jacob Elordi napi 10 órát ült a sminkeseknél, hogy minél inkább elcsúfítsák az év legjobban várt filmjéhez. A Netflixre érkező Frankenstein nem az egyetlen film, ahol fél napot kellett sminkelni a sztárokat.