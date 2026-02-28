Hírlevél
színész

Rá sem ismerni, mi történt Jim Carrey arcával?

Megdöbbentő külsővel érkezett az 51. César-díjátadóra a világhírű színész. Jim Carrey arca teljesen megváltozott, sokan úgy vélik, hogy valamilyen szépségbeavatkozáson esett át.
színészdíjátadóJim Carrey

Jim Carrey sokkolta a rajongóit új külsejével az 51. César-díjátadón Párizsban. A 64 éves színész arca annyira megváltozott, hogy sokan szinte rá sem ismertek a sztárra – írja a DailyMail

Canadian actor Jim Carrey who received a honorary Cesar award looks on during the 51st edition of the Cesar Film Awards ceremony at the Olympia venue in Paris on February 26, 2026. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Jim Carrey kanadai színész Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A színész arca a rajongók szerint több műtéti és szépségbeavatkozásról árulkodik, ezt a színész nem erősítette meg. 

Életmű-díjat kapott Jim Carrey

A díjátadón Jim Carrey életmű-díjat vehetett át, amelyet édesapjának szentelt beszédében. 

„Azt akartam, hogy az apámat ismerjék el. Ő olyan ember volt, hogy ha öt percig találkoztál vele, olyan volt, mintha ötven éve ismernéd” – mondta a színész. 

Jim Carrey egy hosszabb szünet után 2020-ban tért vissza a filmvászonra. 

