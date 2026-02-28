Joe Biden hivatalos beszéde különös fordulatot vett

Elnökség utáni nyilvános beszédet tartott a 83 éves Joe Biden, ahol humorosan szólt az életkoráról, majd igyekezett megvédeni elnöki teljesítményét – különösen a bevándorlás és a gazdaság terén – írja a New York Post.
Joe Biden a dél-karolinai rendezvényen így fogalmazott: „Elég idős vagyok már. Negyven szorozva kettő, meg még egy kicsi.” A korábbi elnök a 2024-es kampány során többször hangsúlyozta, hogy a választóknak nem kell aggódniuk az életkora miatt.
Joe Biden a 2024-es elnökválasztási versenyből körülbelül egy hónappal egy Donald Trump elleni, sokat kritizált televíziós vita után lépett vissza. A gyenge szereplést akkor egy megfázásnak tulajdonította, nem pedig az életkorának. A Demokrata Párton belül ugyanakkor egyre többen fejezték ki aggodalmukat mentális frissességével kapcsolatban.
Beszédében Joe Biden az egyik legtöbbet vitatott témára, az illegális bevándorlásra is kitért. Azt állította, hogy hivatali ideje végén alacsonyabb volt az Egyesült Államokba irányuló határátlépések száma, mint amikor átvette az elnöki posztot.
A statisztikák szerint azonban elnöksége idején évente átlagosan mintegy 2,4 millió migráns érkezett az országba, többségük illegálisan. Hivatali idejének első három hónapjában a határátlépések száma már meghaladta a korábbi, Trump-kormányzat alatti rekordokat. A határ szigorítására Joe Biden csak a 2024-es kampány végéhez közeledve tett lépéseket.
Joe Biden a hazája nevét sem tudja kimondani
Joe Biden újabb kínos nyelvbotlása letarolta az amerikai sajtót: az idős exelnök az „Amerika” szót sem tudta normálisan kimondani egy washingtoni LMBTQ-fórumon, a jelenet pedig tökéletesen ráerősített az állapotával kapcsolatos kérdésekre.