Joe Biden hivatalos beszéde különös fordulatot vett

Elnökség utáni nyilvános beszédet tartott a 83 éves Joe Biden, ahol humorosan szólt az életkoráról, majd igyekezett megvédeni elnöki teljesítményét – különösen a bevándorlás és a gazdaság terén – írja a New York Post.

Joe Biden korábbi amerikai elnök beszédet tart a dél-karolinai Columbia Művészeti Múzeumban 2026. február 27-én.

Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joe Biden a dél-karolinai rendezvényen így fogalmazott: „Elég idős vagyok már. Negyven szorozva kettő, meg még egy kicsi.” A korábbi elnök a 2024-es kampány során többször hangsúlyozta, hogy a választóknak nem kell aggódniuk az életkora miatt.

Joe Biden a 2024-es elnökválasztási versenyből körülbelül egy hónappal egy Donald Trump elleni, sokat kritizált televíziós vita után lépett vissza. A gyenge szereplést akkor egy megfázásnak tulajdonította, nem pedig az életkorának. A Demokrata Párton belül ugyanakkor egyre többen fejezték ki aggodalmukat mentális frissességével kapcsolatban.

Beszédében Joe Biden az egyik legtöbbet vitatott témára, az illegális bevándorlásra is kitért. Azt állította, hogy hivatali ideje végén alacsonyabb volt az Egyesült Államokba irányuló határátlépések száma, mint amikor átvette az elnöki posztot.

A statisztikák szerint azonban elnöksége idején évente átlagosan mintegy 2,4 millió migráns érkezett az országba, többségük illegálisan. Hivatali idejének első három hónapjában a határátlépések száma már meghaladta a korábbi, Trump-kormányzat alatti rekordokat. A határ szigorítására Joe Biden csak a 2024-es kampány végéhez közeledve tett lépéseket.

Biden, 83, jokes about age, brags about his border numbers during rare post-presidency speech: 'I'm getting pretty old' https://t.co/CaaE0rqFRl pic.twitter.com/xd6XUIxwyi — New York Post (@nypost) February 28, 2026

Joe Biden a hazája nevét sem tudja kimondani

Joe Biden újabb kínos nyelvbotlása letarolta az amerikai sajtót: az idős exelnök az „Amerika” szót sem tudta normálisan kimondani egy washingtoni LMBTQ-fórumon, a jelenet pedig tökéletesen ráerősített az állapotával kapcsolatos kérdésekre.