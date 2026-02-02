Alig lehet ráismerni: így néz ki most az egykor szívdöglesztő Johnny Depp

A hírek szerint Johnny Depp hosszabb szünet után egy nagyobb volumenű produkcióval tér vissza a reflektorfénybe. Az új karácsonyi filmben Ebenezer Scrooge karakterét formálja meg, amihez jelentős smink- és protézisátalakításon esett át. A forgatásról kiszivárgott képek alapján a színész külseje gyökeresen megváltozott, ami újra a figyelem középpontjába helyezte pályafutását és filmes visszatérését - írja a TMZ.
Miért felismerhetetlen Johnny Depp az új filmjében?
A színész teljes átalakulása a Scrooge-szerephez szükséges speciális maszkoknak és protéziseknek köszönhető. A cél az volt, hogy hitelesen jelenítse meg az idős, megfáradt karaktert, ezért a megszokottnál jóval idősebbnek és megviseltebbnek látszik.
Milyen szerepben tér vissza Johnny Depp?
Johnny Depp Ebenezer Scrooge megformálásával tér vissza, egy klasszikus karácsonyi történet központi alakjaként. A szerep komoly színészi kihívást jelent, és lehetőséget ad arra, hogy egy teljesen új oldalát mutassa meg.
Hogyan változott meg Johnny Depp külseje a forgatásra?
A forgatás idejére a színész arcvonásait mesterségesen öregítették, haja és testtartása is a karakterhez igazodik. Az átalakulás célja az volt, hogy Scrooge személyisége már a megjelenésben is tükröződjön.
Hol forgatják Johnny Depp új karácsonyi filmjét?
A produkció londoni helyszíneken készül, ahol a város klasszikus hangulata segít megidézni a történet eredeti, viktoriánus környezetét.
