Alig lehet ráismerni: így néz ki most az egykor szívdöglesztő Johnny Depp

A hírek szerint Johnny Depp hosszabb szünet után egy nagyobb volumenű produkcióval tér vissza a reflektorfénybe. Az új karácsonyi filmben Ebenezer Scrooge karakterét formálja meg, amihez jelentős smink- és protézisátalakításon esett át. A forgatásról kiszivárgott képek alapján a színész külseje gyökeresen megváltozott, ami újra a figyelem középpontjába helyezte pályafutását és filmes visszatérését - írja a TMZ.

Johnny Depp az elmúlt évtizedek egyik legismertebb és legsokoldalúbb hollywoodi színésze, aki számos ikonikus filmszerepével vált világszerte ismertté

Miért felismerhetetlen Johnny Depp az új filmjében?

A színész teljes átalakulása a Scrooge-szerephez szükséges speciális maszkoknak és protéziseknek köszönhető. A cél az volt, hogy hitelesen jelenítse meg az idős, megfáradt karaktert, ezért a megszokottnál jóval idősebbnek és megviseltebbnek látszik.

Milyen szerepben tér vissza Johnny Depp?

Johnny Depp Ebenezer Scrooge megformálásával tér vissza, egy klasszikus karácsonyi történet központi alakjaként. A szerep komoly színészi kihívást jelent, és lehetőséget ad arra, hogy egy teljesen új oldalát mutassa meg.

Hogyan változott meg Johnny Depp külseje a forgatásra?

A forgatás idejére a színész arcvonásait mesterségesen öregítették, haja és testtartása is a karakterhez igazodik. Az átalakulás célja az volt, hogy Scrooge személyisége már a megjelenésben is tükröződjön.

Hol forgatják Johnny Depp új karácsonyi filmjét?

A produkció londoni helyszíneken készül, ahol a város klasszikus hangulata segít megidézni a történet eredeti, viktoriánus környezetét.

