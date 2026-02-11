Julia Roberts Budapesten is forgathatna egy Baywatch témájú kátyúvideót

Julia egy Baywatch-paródiát forgatott, amely segítségével megszégyenítette az önkormányzatot a gombamód szaporodó kátyúk miatt. A hajdani – David Hasselhoff és Pamela Anderson nevével fémjelzett - filmsorozatból ihletet merítve vízimentő felszerelést öltött, és lassított felvételekkel ábrázolta az úthelyzetet. A klipben piros fürdőruhában és sapkában sprintel végig egy úton, kezében piros vízimentő bóját szorongatva. Majd átfut egy pocsolyán úszódresszben. Az utolsó jelenetben létrán áll a pocsolya közepén, és a vízben küzdő úszókat „keresi”. A Road Watch című klip felirata: „Biztonságban tartjuk vízzel elárasztott és kráterekkel borított útjainkat!” - írja a Daily Mail.

De ez csak az egyik klip Ms. Roberts kátyúk elleni kampányábban, mert a közösségi oldalán több millió megtekintést értek el a kátyúhelyzetet más irányból megközelítő vicces felvételei. Az egyikben például horgászik az út közepén tátongó „kráter” mellett, és a képhez hozzáfűzi: „Imádom, hogy kipróbálhatom ezeket a csodálatos, helyi önkormányzat által kínált horgásztavakat.” Egy másik vázlaton sisakot, láthatósági kabátot, majd búvárruhát visel, miközben úgy tűnik, mintha a kátyúba ugrana.

Julia egy veteránautó-értékesítő cégnél dolgozik, komoly üzenetet közvetít: „Humorral próbálok rávilágítani erre a nagyon súlyos problémára, azon dolgozom, hogy a jövőben változást érjek el. Ez csak a kezdet.”

Azt is kiemeli, hogy egyes javítási munkák mennyire szánalmasan elégtelenek, és kavicshalmokat hagynak maguk után, amelyeknek állítólag lyukakat kellene betömniük.

„Csak arra próbálok rávilágítani, hogy ezek a javítások nem működnek. Pénzkidobás” – üzente.

A Buckinghamshire Tanács közlekedésért felelős alelnöke azzal védekezett, hogy megértik a lakók kátyúkkal kapcsolatos frusztrációját, de ez volt a valaha feljegyzett legcsapadékosabb január.

„Az országban az esőzések és a fagypont alatti hőmérséklet miatt növekszik a súlyos úthibák száma. Éjjel-nappal dolgozunk, miután ötven százalékkal megnöveltük a javítócsapatok számát” – mondta a tisztviselő.