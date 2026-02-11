Julia Roberts Budapesten is forgathatna egy Baywatch témájú kátyúvideót

Hírlevél
Viccet csinált a kátyúkból Julia Roberts. A buckinghamshire-i hölgy így próbálta felhívni a figyelmet a dél-angliai utakon tapasztalható áldatlan állapotokra. Sikerrel, hiszen Road Watch (Útfigyelő) című videóklipjét több milliónyian nézték meg a közösségi médiában. Példáját érdemes lenne Budapesten is követni, így talán Karácsony Gergely főpolgármester kátyúkampánya is nagyobb sebességre kapcsolna.
Julia RobertsszexiBaywatch

Julia egy Baywatch-paródiát forgatott, amely segítségével megszégyenítette az önkormányzatot a gombamód szaporodó kátyúk miatt. A hajdani – David Hasselhoff és Pamela Anderson nevével fémjelzett - filmsorozatból ihletet merítve vízimentő felszerelést öltött, és lassított felvételekkel ábrázolta az úthelyzetet. A klipben piros fürdőruhában és sapkában sprintel végig egy úton, kezében piros vízimentő bóját szorongatva. Majd átfut egy pocsolyán úszódresszben. Az utolsó jelenetben létrán áll a pocsolya közepén, és a vízben küzdő úszókat „keresi”. A Road Watch című klip felirata: „Biztonságban tartjuk vízzel elárasztott és kráterekkel borított útjainkat!” - írja a Daily Mail.

Julia Roberts wearing a custom Giorgio Armani Prive dress arrives at the 83rd Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2026 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Julia Roberts, Oscar-díjas színésznő
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

De ez csak az egyik klip Ms. Roberts kátyúk elleni kampányábban, mert a közösségi oldalán több millió megtekintést értek el a kátyúhelyzetet más irányból megközelítő vicces felvételei. Az egyikben például horgászik az út közepén tátongó „kráter” mellett, és a képhez hozzáfűzi: „Imádom, hogy kipróbálhatom ezeket a csodálatos, helyi önkormányzat által kínált horgásztavakat.” Egy másik vázlaton sisakot, láthatósági kabátot, majd búvárruhát visel, miközben úgy tűnik, mintha a kátyúba ugrana.

Julia egy veteránautó-értékesítő cégnél dolgozik, komoly üzenetet közvetít:  „Humorral próbálok rávilágítani erre a nagyon súlyos problémára, azon dolgozom, hogy a jövőben változást érjek el. Ez csak a kezdet.”

Azt is kiemeli, hogy egyes javítási munkák mennyire szánalmasan elégtelenek, és kavicshalmokat hagynak maguk után, amelyeknek állítólag lyukakat kellene betömniük.

„Csak arra próbálok rávilágítani, hogy ezek a javítások nem működnek. Pénzkidobás” – üzente.

A Buckinghamshire Tanács közlekedésért felelős alelnöke azzal védekezett, hogy megértik a lakók kátyúkkal kapcsolatos frusztrációját, de ez volt a valaha feljegyzett legcsapadékosabb január.

„Az országban az esőzések és a fagypont alatti hőmérséklet miatt növekszik a súlyos úthibák száma. Éjjel-nappal dolgozunk, miután ötven százalékkal megnöveltük a javítócsapatok számát” – mondta a tisztviselő.

Ismerős érvelés, akár Karácsony Gergely is mondhatta volna. Sőt, mondta is, ám az eredmények nem a főpolgármestert igazolják. Budapesten is érdemes lenne ilyen felvételeket forgatni. Hátha lenne foganatja.

 

