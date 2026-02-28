„Szeretetből öli meg a kutyáját?” – Egy virsli annyi neki, mint neked három zacskó chips

A TikTokon 924 milliós nézettségű videó terjed a cheese tax elnevezésű kutyás trendről, amikor a gazdi sajtot ad jutalomfalatként a könyörgő kutyának főzés közben. Csakhogy egy 30 grammos sajtkocka a kutyának olyan, mintha egy ember két és fél zacskó chipset enne meg egyszerre. Sőt, egyes videókban a gazdik közvetlenül a kutya szájába reszelik a sajtot – ami szakértők szerint kifejezetten káros szokás, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A „puppuccino” jutalomfalat is igen káros
A trendi „puppuccino” – azaz tejszínhabbal készült kávézói kutyafinomság – kalóriatartalma egy McDonald's-os turmixéhoz hasonlítható. Egy kisebb szelet bacon kalóriában egy, míg egy virsi három teljes zacskó chipsnek felel meg. Egy szelet pizza pedig akár a kutya napi ajánlott kalóriabevitelének egyharmadát is kiteheti.
A legdurvább példa? Egy nagyobb rágócsont a napi energiaszükséglet 78 százalékát is lefedheti – emberi léptékkel ez olyan, mintha valaki 15 zacskó chipset enne meg egy ültő helyében.
Fél Anglia túlsúlyos – legalábbis kutyában
A szakemberek szerint az Egyesült Királyságban a kutyák több mint fele túlsúlyos vagy elhízott. Különösen veszélyeztetettek a mopszok, a beagle-ök és a labrador retrieverek.
Könnyű ártalmatlannak gondolni néhány plusz falatot, de a túlkényeztetés gyorsan túlsúlyhoz és elhízáshoz vezethet
– árulta el Dr. Reena Patel állatorvos.
A túlzott testzsír nem csak esztétikai kérdés. Az elhízott kutyáknál gyakoribb a vizelettartási probléma, a gerinc- és szalagsérülés, a légzési nehézség, a szívbetegség, a cukorbetegség, és bizonyos daganattípusok is sűrűbben fordulnak elő. Még a mérsékelten túlsúlyos ebek is rövidebb élettartamra számíthatnak.
Mit tehet a gazdi?
A szakértők nem a jutalomfalatok teljes elhagyását javasolják, hanem a mértékletességet.
Ajánlások:
- emberi ételek helyett állatorvos által jóváhagyott kutyajutalom
- magas zsírtartalmú falatok helyett például répadarab
- az adagok figyelése a kutya mérete, kora és fajtája alapján
A jutalomfalatok fontosak – motiválnak és erősítik az ember–állat kapcsolatot. De csak mértékkel szabad adni
– hangsúlyozta Dr. Patel.
Jutalomfalat a gazdinak
A jutalomfalat-ipar legalább annyira félrevezeti a gazdákat, mint a kutyatápreklámok. Profikat kérdeztünk a kutya jutalmazásáról és a tökéletes jutifalikról, amiknek a bolti változatát meg is kóstoltuk. Igen: én és a kiskutyám.
