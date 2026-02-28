„Szeretetből öli meg a kutyáját?” – Egy virsli annyi neki, mint neked három zacskó chips

A TikTokon 924 milliós nézettségű videó terjed a cheese tax elnevezésű kutyás trendről, amikor a gazdi sajtot ad jutalomfalatként a könyörgő kutyának főzés közben. Csakhogy egy 30 grammos sajtkocka a kutyának olyan, mintha egy ember két és fél zacskó chipset enne meg egyszerre. Sőt, egyes videókban a gazdik közvetlenül a kutya szájába reszelik a sajtot – ami szakértők szerint kifejezetten káros szokás, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A „puppuccino” jutalomfalat nagy kárt tehet, súlyos elhízáshoz vezethet a kutyusoknál – Fotó: pexels.com

A „puppuccino” jutalomfalat is igen káros

A trendi „puppuccino” – azaz tejszínhabbal készült kávézói kutyafinomság – kalóriatartalma egy McDonald's-os turmixéhoz hasonlítható. Egy kisebb szelet bacon kalóriában egy, míg egy virsi három teljes zacskó chipsnek felel meg. Egy szelet pizza pedig akár a kutya napi ajánlott kalóriabevitelének egyharmadát is kiteheti.

A legdurvább példa? Egy nagyobb rágócsont a napi energiaszükséglet 78 százalékát is lefedheti – emberi léptékkel ez olyan, mintha valaki 15 zacskó chipset enne meg egy ültő helyében.

Fél Anglia túlsúlyos – legalábbis kutyában

A szakemberek szerint az Egyesült Királyságban a kutyák több mint fele túlsúlyos vagy elhízott. Különösen veszélyeztetettek a mopszok, a beagle-ök és a labrador retrieverek.

Könnyű ártalmatlannak gondolni néhány plusz falatot, de a túlkényeztetés gyorsan túlsúlyhoz és elhízáshoz vezethet

– árulta el Dr. Reena Patel állatorvos.

A túlzott testzsír nem csak esztétikai kérdés. Az elhízott kutyáknál gyakoribb a vizelettartási probléma, a gerinc- és szalagsérülés, a légzési nehézség, a szívbetegség, a cukorbetegség, és bizonyos daganattípusok is sűrűbben fordulnak elő. Még a mérsékelten túlsúlyos ebek is rövidebb élettartamra számíthatnak.

Mit tehet a gazdi?

A szakértők nem a jutalomfalatok teljes elhagyását javasolják, hanem a mértékletességet.

Ajánlások:

emberi ételek helyett állatorvos által jóváhagyott kutyajutalom

magas zsírtartalmú falatok helyett például répadarab

az adagok figyelése a kutya mérete, kora és fajtája alapján

A jutalomfalatok fontosak – motiválnak és erősítik az ember–állat kapcsolatot. De csak mértékkel szabad adni

– hangsúlyozta Dr. Patel.