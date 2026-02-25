Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Olvasta?

Orbán Viktor: A választás tétje Magyarország biztonsága

Bali

Luxusnyaralásból rémálom: halálbüntetés várhat egy turistára Balin

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos vádakkal néz szembe egy 53 éves brit férfi Balin, miután a hatóságok mintegy 1,4 kilogramm kokaint találtak a szállodai szobájában. A Denpasari Rendőrkapitányság közlése szerint Baath Jarnail Singhet február 14-én tartóztatták le a tengerparti hotel egyik szobájában, ahol a kábítószert egy bőröndben, a ruhásszekrényben rejtve találták meg. Az ottani törvények szerint tettéért akár halálbüntetést is kaphat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balihalálbüntetésbritkokain

A rendőrség állítása szerint a férfi 2025. december 20-án érkezett az indonéz szigetre, és a gyanú szerint egy kábítószer-kereskedő hálózat tagjaként tevékenykedett. A hatóságok szerint a kokaint pasztává dolgozta fel, amelyet mások vettek át és értékesítettek. A beszámolók szerint a férfi pénzt is kapott a tárolásért – írja a The Sun.

Bali nem a kábítószerről, hanem gyönyőrű óceánpartjairól ismert – Fotó: Unsplash
Bali nem a kábítószerről, hanem gyönyörű óceánpartjairól ismert
Fotó: Unsplash

Halálbüntetéssel is sújtható a kábítószer-birtoklás

Indonéziában rendkívül szigorú drogellenes törvények vannak érvényben: öt grammnál nagyobb mennyiség esetén automatikusan terjesztés gyanúja merül fel, ami akár halálbüntetéssel is sújtható. A brit férfi ügyében jelenleg is folyik a nyomozás, és ha bűnösnek találják, a legsúlyosabb büntetéssel is szembenézhet.

Víz alá került utcák: százakat kellett kitelepíteni az áradás miatt

Heves esőzések miatt áradások alakultak ki Indonéziában, Bali szigetén, ahol több száz embert kellett ideiglenesen kitelepíteni.

Ez a sziget a világ legszebbje – vízesések és gyönyörű öblök várják a nyaralókat

Bali lett a világ legszebb szigete egy friss kutatás szerint. Az ország gazdasága szinte teljes egészében a turizmusra épül, amely évente több milliárd dollárt hoz a szigetnek, és százezreknek biztosít megélhetést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!