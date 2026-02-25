Luxusnyaralásból rémálom: halálbüntetés várhat egy turistára Balin

A rendőrség állítása szerint a férfi 2025. december 20-án érkezett az indonéz szigetre, és a gyanú szerint egy kábítószer-kereskedő hálózat tagjaként tevékenykedett. A hatóságok szerint a kokaint pasztává dolgozta fel, amelyet mások vettek át és értékesítettek. A beszámolók szerint a férfi pénzt is kapott a tárolásért – írja a The Sun.
Halálbüntetéssel is sújtható a kábítószer-birtoklás
Indonéziában rendkívül szigorú drogellenes törvények vannak érvényben: öt grammnál nagyobb mennyiség esetén automatikusan terjesztés gyanúja merül fel, ami akár halálbüntetéssel is sújtható. A brit férfi ügyében jelenleg is folyik a nyomozás, és ha bűnösnek találják, a legsúlyosabb büntetéssel is szembenézhet.
