Egy egész benzinkút tűnt el másodpercek alatt — sokkoló felvételek

A felvételen jól látszik, ahogy a kairói földomlás során az útburkolat előbb lassan süllyedni kezd, majd néhány másodperc alatt egy mintegy 15 méter mély kráter alakul ki. A lyuk szélén álldogáló emberek pánikszerűen menekülnek, miközben egy autó nagy sebességgel hajt el a veszélyes területről – írj az Independent.

A térfigyelő kamera felvételén a kairói földomlás drámai pillanata látható, amikor az útburkolat hirtelen beszakad, és az emberek pánikban menekülnek a tátongó kráter elől. Fotó: TikTok/independent

Kairói földomlás — pánik, menekülés és eltűnő üzletek a kamerák előtt

A felvételen jól kivehető, ahogy az útburkolat lassan megsüllyed, majd hirtelen egy hatalmas, tátongó üreggé omlik össze. A kráter szélén beszélgető emberek pánikszerűen menekülnek, miközben egy autó rémülten elhajt a helyszínről.

Néhány pillanattal később sűrű porfelhő borítja el a területet, ahol addig két üzlet állt – egy virágbolt és egy édességbolt –, ezek szó szerint eltűntek a föld alatt.

A beszakadás idején legalább két ember tartózkodott az egyik boltban, amikor a talaj hirtelen megadta magát alattuk.

Mi okozhatta a földomlást?

Az előzetes vizsgálatok szerint a kairói földomlás hátterében egy közeli építkezésnél végzett földmunkák állhatnak, amelyek meggyengítették az altalajt. A hatóságok azonnal lezárták a környéket, a műszaki szakemberek pedig tovább vizsgálják a szomszédos épületek biztonságát.

Nem egyedi eset

Ez már a második hasonló incidens Kairóban két hónapon belül, ami komoly aggodalmat keltett a helyiek körében. December elején Új-Kairóban történt hasonló beszakadás, amelyet akkor egy meghibásodott vízvezeték okozott.

A lakók attól tartanak, hogy csak idő kérdése, mikor történik a következő tragédia a sűrűn lakott városrészek egyikében.

