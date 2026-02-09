Sokkoló vallomást tett a népszerű sorozat szexi sztárja

Hírlevél
Megrázó őszinteséggel beszélt élete legnehezebb időszakáról Kaley Cuoco, a világszerte ismert amerikai színésznő, akit a legtöbben az Agymenők Theory Pennyjeként ismernek. Kaley Couco elárulta: 2022 áprilisában élte át élete mélypontját, mindössze két hónappal azelőtt, hogy véglegesen elvált második férjétől, Karl Cooktól.
Kaley Cuoco egy podcastben mesélte el, hogy akkor még közös otthonukban élt, és teljesen összeomlott – írja a Daily Mail.

Kaley Cuoco
Kaley Cuoco mélypontja után megtalálta a boldogságot

A négyszeres Emmy-jelölt sztár hozzátette: annyira depressziós volt, hogy fel sem tudott állni. 

A földön zokogtam, és azt gondoltam, tönkretettem az egész életemet. Ez volt életem legalacsonyabb pontja” 

– mondta a színésznő.

Mindez azon a napon történt, amikor meg kellett volna jelennie HBO Max-sorozata, A légiutaskísérő premierjén. Bár a házasság véget ért, Cuoco hangsúlyozta, hogy volt férjéről „egyetlen rossz szót sem tud mondani”. Azóta új fejezet kezdődött az életében, hiszen párjával, Tom Pelphrey színésszel közös gyermeküket nevelik.

