Sokkoló vallomást tett a népszerű sorozat szexi sztárja

Kaley Cuoco egy podcastben mesélte el, hogy akkor még közös otthonukban élt, és teljesen összeomlott – írja a Daily Mail.

Kaley Cuoco

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kaley Cuoco mélypontja után megtalálta a boldogságot

A négyszeres Emmy-jelölt sztár hozzátette: annyira depressziós volt, hogy fel sem tudott állni.

A földön zokogtam, és azt gondoltam, tönkretettem az egész életemet. Ez volt életem legalacsonyabb pontja”

– mondta a színésznő.

Mindez azon a napon történt, amikor meg kellett volna jelennie HBO Max-sorozata, A légiutaskísérő premierjén. Bár a házasság véget ért, Cuoco hangsúlyozta, hogy volt férjéről „egyetlen rossz szót sem tud mondani”. Azóta új fejezet kezdődött az életében, hiszen párjával, Tom Pelphrey színésszel közös gyermeküket nevelik.

