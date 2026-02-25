Váratlan problémával küzdenek a nyaralóparadicsomban – turistáknak üzentek a hatóságok!

A rovarokat Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria és Fuerteventura területén észlelték, köztük frekventált turistaövezetekben is. A szakemberek szerint a rovarok a Nyugat-Szaharából érkezhettek a Kanári-szigetekre, miután a meleg, csapadékos időjárás kedvezett elszaporodásuknak – írja a Daily Mail.

A Kanári-szigetek időjárása kedvez a sáskáknak

Fotó: Unsplash

Nem ez az első komolyabb sáskajárás a Kanári-szigeteken

A faj, amelyet sivatagi sáskaként (Schistocerca gregaria) ismernek, a világ egyik legpusztítóbb vándorkártevője. Kedvező körülmények között hatalmas, gyorsan mozgó rajokat képezhet. Egyetlen, egy négyzetkilométeres raj akár 80 millió példányt is számlálhat, és naponta annyi élelmet képes elfogyasztani, mint 35 ezer ember.

A helyi vezetők azonban igyekeznek csillapítani a pánikot. Közlésük szerint a legtöbb példány kimerülten érkezik, és ha nem kezdenek szaporodni az elkövetkező napokban, természetes úton elpusztulnak. Környezetvédelmi szolgálatok figyelik a helyzetet, különösen az első 48 óra számít kritikusnak.

Nem ez az első eset: 1958-ban és 2004-ben is komolyabb sáskajárás sújtotta a térséget, amely akkor jelentős károkat okozott a termésben. Most azonban a mezőgazdasági vezetők bizakodóak, szerintük a szigetek felkészültek egy esetleges nagyobb fertőzés megfékezésére.

Ez a fantasztikus sziget tele van meglepetésekkel

A Kanári-szigetek egy igazán népszerű úti cél a turisták körében. Évente több millióan utaznak, hogy meglátogassák a szigetcsoport egyes részeit.

Véget érhet a Kanári-szigetek népszerűsége

A Kanári-szigeteken az elmúlt években többször is tartottak tüntetéseket a sok a turista miatt, ezért a nyaralni vágyók nem érzik úgy, hogy szívesen látnák ott őket.