Kanye West lánya 12 évesen milliárdos babérokra tör? Saját divatbirodalmat épít

A Kanye West lánya projekt nem pusztán egy celebgyerek hóbortja, hanem tudatos brandépítés. A hivatalos iratok szerint a NOR11 névre három külön kategóriában adtak be kérelmet – ruházat és kiegészítők, órák és ékszerek, valamint különféle táskák és pénztárcák szerepelnek a listán – írj a DailyMail.

Kanye West lánya merész stílussal jelent meg New York utcáin – a NOR11 márka indulása előtt már saját logós darabokat visel.

Fotó: Getty Images for DAOU Family Estates/Michael Kovac

NOR11 – így épül Kanye West lánya brandje

A NOR11 elnevezés North nevének első három betűjéből és abból az életkorból áll össze, amikor az ötlet megszületett. A márka kínálata a tervek szerint tartalmazhat:

ruhákat, cipőket, kalapokat

karkötőket, nyakláncokat, fülbevalókat, gyűrűket

kézitáskákat, pénztárcákat, kozmetikai táskákat

A dokumentumokat a KimYe's Kid Inc. nevű cég nyújtotta be Kaliforniában. Az állami nyilvántartás szerint egyedül Kim Kardashian szerepel tisztségviselőként, így úgy tűnik, Kanye West – aki ma már Ye néven ismert – nem vesz részt közvetlenül az üzleti ügyekben.

Neon haj, Balenciaga és saját logó – Kanye West lánya reflektorfényben

Kanye West lánya nemrég New Yorkban tűnt fel neon kék hajjal, túlméretezett Balenciaga pólóban és bő melegítőnadrágban, amikor barátaival vásárolt az Alexander Wang üzletében Sohóban. Korábbi Instagram-posztjaiban már feltűntek a fekete sapkák a NOR11 logóval, ami egyértelműen a közelgő márkaindítást sejtette.

A 12 éves sztár nemcsak a divatban aktív. Nemrég jelent meg saját rapdala PIERCING ON MY HAND címmel, amelynek YouTube-kreditjei szerint a dalt egyedül írta és producerelte. Korábban apja koncertjén, Mexikóvárosban is színpadra állt.

Otthoni tanulás és szabályok

Kim Kardashian egy podcastban árulta el, hogy lánya otthon tanul, és akár napi nyolc órát is eltölt zenei stúdióban. Elmondása szerint szigorú szabályok vannak, ugyanakkor támogatja gyermeke önkifejezését.

A családi brandépítés nem újdonság: Kim a Skims márkával, míg Kanye West a Yeezy birodalommal ért el hatalmas sikereket. Most Kanye West lánya léphet a reflektorfénybe saját vállalkozásával.

Botrány a Kardashian-klánban: Kim lánya már most átlépett egy határt

Megszokhattuk, hogy Kim Kardashian mindig gondoskodik a figyelemről. Ezúttal azonban nem ő, hanem a lánya került a reflektorfénybe, miután egy dalban arról rappel, hogy „lóg az iskolából”. A megmozdulás már most komoly visszhangot váltott ki, sokan attól tartanak, hogy a fiatal sztárcsemete túl korán lépett az anyja által kitaposott útra.