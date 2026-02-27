Hírlevél
Rendkívüli

Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

Drót

Gyászol Hollywood: tragikus tűzben halt meg a Drót sztárja

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
62 éves korában meghalt Bobby J. Brown amerikai karakterszínész, akit a legtöbben a Drót (The Wire) című HBO-sorozatból ismerhetünk, ahol Bobby Brown rendőrt alakította. A népszerű karakterszínész halálát kiterjedt égési sérülések és füstmérgezés okozta, a tragédiát balesetnek minősítették.
DrótszínészelhunytHBO

A család beszámolója szerint a karakterszínész egy istállóba ment be, hogy bebikázzon egy járművet, amikor tűz ütött ki. Később egy rokonát hívta, hogy kérjen tűzoltó készüléket, ám mire segítség érkezett, az épületet már teljesen ellepték a lángok. Felesége súlyos égési sérüléseket szenvedett, miközben megpróbálta kimenteni – számolt be a Variety

A népszerű karakterszínész, Bobby J. Brown (balra) a Drótban – Fotó: X
A népszerű karakterszínész, Bobby J. Brown (balra) a Drótban
Fotó: X

A Drót hozta meg a világsikert a karakterszínésznek

Bobby J. Brown a kritikusok által elismert Drót szereplőgárdájának tagja volt, a sorozat a baltimore-i rendőrség, a politika és az utcai élet világát mutatta be. 

Filmes munkái közé tartozott a Love the Hard Way, a My One and Only és a From Within. Dokumentumfilmeket is rendezett, többek között pitbullokról, valamint a Parliament-Funkadelic zenekarról.

Washingtonban született, pályáját profi ökölvívóként kezdte, majd miután látta Mickey Rourke Homeboy című filmjét, a színészet felé fordult.

Ügynöke, Albert Bramante úgy nyilatkozott: „Megrendített és elszomorított a halála. Kiváló színész és nagyszerű ember volt, teljes odaadással szolgálta a mesterségét.”

Kiderült, mi okozta a Drót sztárjának halálát

A Drót című HBO-sorozat másik szereplője, James Ransone amerikai színész tavaly novemberben követett el öngyilkosságot

 

