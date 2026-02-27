Gyászol Hollywood: tragikus tűzben halt meg a Drót sztárja

A család beszámolója szerint a karakterszínész egy istállóba ment be, hogy bebikázzon egy járművet, amikor tűz ütött ki. Később egy rokonát hívta, hogy kérjen tűzoltó készüléket, ám mire segítség érkezett, az épületet már teljesen ellepték a lángok. Felesége súlyos égési sérüléseket szenvedett, miközben megpróbálta kimenteni – számolt be a Variety.

A népszerű karakterszínész, Bobby J. Brown (balra) a Drótban

Fotó: X

A Drót hozta meg a világsikert a karakterszínésznek

Bobby J. Brown a kritikusok által elismert Drót szereplőgárdájának tagja volt, a sorozat a baltimore-i rendőrség, a politika és az utcai élet világát mutatta be.

Bobby J. Brown, a character actor best known for his portrayal of Officer Bobby Brown on the HBO drama #TheWire, has died in a barn fire. He was 62.



• Family members said Brown entered a barn to jump-start a vehicle when a fire broke out. He called a relative for a fire… pic.twitter.com/ACnw8HROlr — Variety (@Variety) February 27, 2026

Filmes munkái közé tartozott a Love the Hard Way, a My One and Only és a From Within. Dokumentumfilmeket is rendezett, többek között pitbullokról, valamint a Parliament-Funkadelic zenekarról.

Washingtonban született, pályáját profi ökölvívóként kezdte, majd miután látta Mickey Rourke Homeboy című filmjét, a színészet felé fordult.

Ügynöke, Albert Bramante úgy nyilatkozott: „Megrendített és elszomorított a halála. Kiváló színész és nagyszerű ember volt, teljes odaadással szolgálta a mesterségét.”

A Drót című HBO-sorozat másik szereplője, James Ransone amerikai színész tavaly novemberben követett el öngyilkosságot.