Halálos karateütéssel végződött egy közúti vita a népszerű nyaralóhelyen

Egy banális közlekedési vita vezetett halálhoz a thaiföldi Phuketben szerda este, amikor két motoros, egy brit és egy svéd turista összevitatkozott. A svéd turista, a 29 éves Pektas Tuguy Tayyar egy nyakra mért karateütéssel földre küldte az 57 éves brit férfit, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban még aznap este meghalt.

Halálos karateütéssel zárult egy banális motoros vita Thaiföldön. (Képünk illusztráció!) Fotó: STEPHEN SHAVER / AFP

Térfigyelő kamera rögzítette a halálos karateütést

A térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, ezen látszik, hogy a támadó a barátnőjével volt, aki próbálta ugyan visszatartani barátját, de nem tudta. A svéd turista megütötte az egyre hátráló britet, aki ettől elesett, és elájult.

Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a páros elmenekült, - a támadót a szállodai szobájában tartóztatták le.A 29 éves Pektas Tuguy Tayyar beismerte a támadást, halált okozó testi sértéssel vádolják. Az esetről beszámoló Daily Mail azt írja, hogy a férfit óvadék ellenében sem engedik el.

A térfigyelő kamera felvétele is megtekinthető.